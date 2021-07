Faut-​​il prendre du Dafalgan avant une injection?

Au moment de recevoir votre dose de vaccin, la personne qui vous pique vous a sûrement donné des conseils quant à la prise de médicaments. Les témoignages récoltés montrent que ceux-ci diffèrent du tout au tout: «À ma première dose, on m’a recommandé de prendre un Dafalgan juste avant la deuxième pour prévenir les effets secondaires». Mais aussi: «On m’a dit que je pouvais en prendre plus tard en allant me coucher, même si je ne ressentais encore rien». Ou encore: «On m’a dit d’en prendre seulement si j’avais des effets».

Pourtant, l’OMS déclare qu’il n’est «pas recommandé de prendre des analgésiques comme du paracétamol avant la vaccination car on ignore dans quelle mesure ils pourraient amoindrir son efficacité». La nuance de langage a son importance, il n’est «pas recommandé», mais il n’est pas non plus déconseillé.

Le vaccin reste efficace même avec du Dafalgan

La question de savoir si le Dafalgan peut réduire l’efficacité du vaccin anti-Covid reste ouverte. Selon les autorités de santé américaines et l’OMS, des données sur d’autres vaccins connus tendent toutefois à montrer que la production d’anticorps est un peu affaiblie en cas de prise de paracétamol en même temps qu’une vaccination.

Mais ils relèvent aussi que la différence par rapport à la situation où l’on n’en prend pas n’est pas très importante et que le vaccin restera très largement efficace même avec du Dafalgan. Ainsi, prendre du Dafalgan avant sa dose ne présente pas vraiment de risque. Tout au plus, il risque de n’avoir servi à rien du tout puisque de nombreuses personnes se sortent de la vaccination sans aucun effet secondaire.

(L'essentiel/Yannick Weber)