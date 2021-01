Les doses non utilisées destinées aux pompiers

«Au départ on nous avait dit que dans un flacon on pouvait faire cinq doses, maintenant on a des instructions selon lesquelles on peut en faire six, donc on a reçu plus de vaccin que nécessaire», explique Shirley Doyen, infirmière en chef à la Résidence Christalain, maison de retraite bruxelloise, où le vaccin Pfizer-BioNTech a été livré mardi.

«Je pourrais presque faire sept» doses, assure-t-elle, en montrant les seringues d'un millilitre qui permettent de ne pas gaspiller le précieux liquide. La sixième dose permet selon l'Agence européenne des médicaments (EMA) de vacciner 20% de personnes en plus. «Dans une seringue classique, quand le piston est tout droit, vous perdez tout le liquide qui se trouve dans le bout de la seringue et dans l'aiguille», décrit-elle. «Alors qu'ici le piston va pousser jusqu'au bout et il ne restera qu'un peu de liquide dans l'aiguille, donc vous êtes beaucoup plus précis».

«Peur des aiguilles»

La maison de retraite ayant commandé le nombre de vaccins dont elle avait besoin en comptant cinq doses par flacon, elle «se retrouve avec vingt doses en plus». «On nous a demandé de les donner aux pompiers volontaires», poursuit l'infirmière. Et «si on a un résident qui à la dernière minute change d'avis, on a assez de doses», se réjouit-elle.

Le médecin en charge d'administrer le vaccin, Michel Roth, juge aussi que «ce serait dommage de perdre du vaccin pour une question de matériel», «quand on sait que les doses sont fort recherchées». «Ce serait l'idéal d'avoir ces seringues pour tout le monde», juge le praticien, qui les utilise pour la première fois. En deux heures, une centaine de personnes ont été vaccinées à la maison de retraite. «On a eu plusieurs réunions de préparation avant, pour leur expliquer, les mettre en condition, donc au moment de faire le vaccin il n'y a plus aucun souci, juste la peur des aiguilles pour certains», constate le médecin.

