Certaines piscines en plein air se tiennent prêtes

Les piscines de Rhénanie-Palatinat, y compris de plein air, sont fermées jusqu'au 6 mai prochain. C'est la durée de validité de l'actuelle «ordonnance de contrôle coronavirus» décrétée dans le land. Mais ensuite? La ville de Trèves, non loin de la frontière luxembourgeoise, n'a pour sa part pas encore élaboré de concept d'hygiène pour les piscines en plein air. La date d'ouverture des bains «dépend de ce que le land décide», explique Michael Schmitz, le porte-parole de la ville. La plus grande piscine de la commune, le Freibad Süd, accueille 4 000 à 5 000 visiteurs les jours de beau temps. «Il est difficile d'imaginer qu'elle sera bientôt rouverte, confie Michael Schmitz. Dans la pratique, il est difficile, voire impossible, de maintenir les interdictions de contact au sein de la piscine».

À Kaiserslautern, les travaux d'entretien et de rénovation sont actuellement suspendus. Comme l'explique la porte-parole Nadin Robarge, il faut d'abord attendre les règlements du gouvernement du land de Rhénanie-Palatinat pour savoir si les piscines seront ouvertes, et aussi quelles piscines seront ouvertes. À Mayence et Coblence, la piscine en plein air du Taubertsbergbad à Mayence n'accueillera de toute façon plus de visiteurs avant la mi-juin ou la fin du mois de juin, car la reconstruction du grand bassin de la piscine en plein air est toujours en cours, indique le porte-parole de l'entreprise d'utilité publique Michael Theurer. «Cela était prévu et n'a rien à voir avec le coronavirus», glisse-t-il. À Coblence aussi, les travaux de rénovation sont toujours en cours.

«Je m'attends plutôt à la mi-mai»

En revanche, Dirk Osterhoff n'a pas encore annulé la saison de baignade. Le directeur général de la «Rheinwelle» à Gau-Algesheim, qui gère également une piscine en plein air à Ingelheim et un bassin d'aventures dans la nature à Bingen, prépare méticuleusement une ouverture, afin de pouvoir y être présent quelques jours après une décision politique. Toutefois, il considère qu'il est peu probable que cela se produise dès le début du mois de mai. «Je m'attends plutôt à la mi-mai», précise-t-il. Le gérant a même déjà calculé exactement comment les règles de distance peuvent être appliquées, dans les lignes de natation, les zones de sauna, mais aussi dans les vestiaires. «Les poignées de porte seront nettoyées encore plus souvent, et tout sera nettoyé plus souvent qu'il ne l'est déjà, souligne Dirk Osterhoff.

À Ludwigshafen aussi, les responsables sont déjà sur les starting-blocks. Ici, les piscines sont vidées et nettoyées, le toboggan géant et toutes les installations sont nettoyées à l'intérieur et à l'extérieur, informe la porte-parole Sandra Hartmann.

(L'essentiel/dpa)