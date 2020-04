180 amendes distribuées samedi et dimanche!

Il faisait très beau samedi et dimanche sur le Luxembourg. Nous l'avions annoncé en rappelant que la météo printanière ne justifiait pas de prendre des risques sanitaires et de lever le confinement. Dès vendredi, la police avait elle-aussi précisé que ses contrôles de sorties non essentielles seraient renforcés. Pourtant, ce lundi, les forces de l'ordre indiquent avoir procédé à 260 contrôles au total samedi et dimanche.

Et chacun des deux jours, «90 avertissements ont été émis», soit 180 amendes de 145 euros sur le week-end. «La majorité des avertissements concernaient des rassemblements de personnes qui ne vivent pas ensemble», précise la police. Un restaurant de Bettembourg, «ouvert malgré l'interdiction», a également été sanctionné. «La police continuera à effectuer des contrôles dans tout le pays», peut-on lire dans un communiqué.

À titre de comparaison, à deux pas du Grand-Duché, dans la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange, les policiers belges ont procédé, au même moment, «au contrôle de centaines de voitures et piétons, afin de vérifier si leurs déplacements étaient urgents ou nécessaires». Une quarantaine de personnes n'ont pas compris «le sens des mesures prises en vue de limiter la propagation du Coronavirus» et elles devront s'acquitter d'une transaction de 250 euros minimum.

(nc/L'essentiel)