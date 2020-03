Priorité aux seniors entre 8h30 et 9h30 au magasin

Les commerces sont fermés au Grand-Duché, mais les magasins d’alimentation restent, eux, ouverts. Conscients que l’afflux de clients peut constituer un risque de propagation du coronavirus, certains prennent des mesures de précaution. C’est le cas notamment de Lidl qui, dans un communiqué publié mercredi, détaille de nouvelles dispositions. La priorité sera donnée aux seniors pour leurs achats, entre 8h30 et 9h30. Contacté, Lidl précise qu'il s'agit des personnes âgées de 65 ans et plus. «L'entrée dans les magasins Lidl n'est bien évidement pas interdite pour d’autres personnes», mais la chaîne de supermarchés «préfère donner la priorité à cette tranche d'âge».

Autre décision, le retrait des paniers à provisions, qui ne seront plus disponibles. Le caddie devient la norme pour faire les courses et il est demandé «de maintenir une distance entre chaque personne équivalente au minimum à ce chariot». Des chariots qui seront davantage nettoyés qu’à l’accoutumée, de même que les caisses et les terminaux de paiement.

Séparations en plexiglas

Concernant le paiement, justement, «l’appel la semaine dernière à payer de préférence par carte bancaire devient la règle générale», complète Lidl Luxembourg. Qui précise que des séparations en plexiglas vont être installées aux caisses dans le courant de la semaine.

Enfin, comme la Fédération luxembourgeoise de l’alimentation et de la distribution l’a déjà indiqué mardi, l’enseigne tient à «insister sur le fait qu’il n’est absolument pas nécessaire de constituer des stocks. Les approvisionnements dans les centres de distribution sont en effet suffisants».

(mv/L'essentiel)