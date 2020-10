Combien Trump a-​​t-​​il infecté de personnes?

Le président américain Donald Trump a beaucoup voyagé dans les jours qui ont précédé son test positif au coronavirus et a côtoyé des dizaines de personnes. On ne sait pas exactement pendant combien de temps Trump a pu être contagieux pendant cette période.

La décision de se rendre dans le New Jersey jeudi après-midi pour une réunion avec les donateurs a fait sensation, alors que le test positif de la conseillère de Trump Hope Hicks était déjà connu à la Maison Blanche. La porte-parole de Trump, Kayleigh McEnany, n’a pas répondu aux journalistes qui lui ont demandé qui avait pris la décision. La réunion au golf de Bedminster ne se déroulait pas seulement en plein air: selon les participants, une réunion dans un cercle plus restreint avec des donateurs particulièrement généreux a aussi eu lieu.

Discours bien plus court dans le Minnesota

M. Trump a également rencontré les donateurs mercredi lors d’un voyage dans l’État du Minnesota. Pour l’heure, on ne sait pas combien de personnes ont assisté à l’événement. Le soir, il a prononcé l’un de ses discours de campagne à l’aéroport de Duluth, un discours beaucoup plus court que les précédents.

Mardi soir, le président était sur scène à Cleveland pour le premier débat télévisé face à son rival démocrate Joe Biden. Les membres de la famille de Trump faisaient partie des quelques dizaines de spectateurs. Contrairement aux instructions des organisateurs, ils ont enlevé leurs masques une fois assis. Joe Biden, qui se tenait à plusieurs mètres de Trump, a passé depuis deux tests qui se sont révélés négatifs.

Des contaminations dans le jardin de la Maison Blanche

Lundi, Donald Trump a parlé d’un programme de dépistage du coronavirus. Dimanche, il a joué au golf et donné une conférence de presse à la Maison Blanche.

La présentation de la candidate du président à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett, dans le jardin de la Maison Blanche samedi, attire de plus en plus l’attention. Plus de 100 personnes s’y sont rassemblées dans un espace confiné. Les photos et les vidéos montrent que beaucoup ne portaient pas de masque et ne gardaient pas leurs distances.

Au moins six des personnes présentes ont depuis été testées positives: outre M. Trump et son épouse Melania, il s’agit des sénateurs Mike Lee et Thom Tillis, de l’ancienne assistante présidentielle Kellyanne Conway et du président de l’université catholique de Notre Dame, John Jenkins.

