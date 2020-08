Touchée par le Covid, Sharon Stone est furieuse

Sharon Stone s’est insurgée contre celles et ceux qui refusent de porter des masques alors même que sa sœur lutte contre le coronavirus. L’actrice s’est exprimée dans deux publications Instagram, confiant que son beau-frère luttait également contre la maladie ainsi que d’autres membres de sa famille.

Dans un post Instagram publié samedi, l’actrice a publié un cliché de la chambre d’hôpital de sa sœur Kelly sur laquelle on peut apercevoir un respirateur.

«Ma sœur Kelly, qui a déjà un lupus, a maintenant le Covid-19, a-t-elle écrit en légende. Voici sa chambre d’hôpital. C’est une personne qui ne portait pas de masque qui a fait ça. Elle n’a pas de système immunitaire. Le seul endroit où elle allait était la pharmacie. Il n’y a aucun test dans son comté à moins que vous n’ayez des symptômes et quand bien même, il faut attendre les résultats 5 jours. Est-ce que vous pourriez supporter d’être seul dans cette chambre? Portez un masque! Pour vous et pour les autres. S’il vous plaît».

Attaque contre les autorités de l’État

Dans une vidéo publiée le lendemain, Sharon Stone a révélé que le mari de sa sœur, Bruce, luttait également contre la maladie dans le même hôpital que sa femme et que sa grand mère, ainsi que sa belle-mère, avaient perdu la vie à cause du virus. On comprend alors combien la star est remontée contre les autorités de l’État du Montana où réside sa famille.

«Ils continuent à dire que les risques sont si faibles que vous n’allez pas en mourir et que tout ira bien mais je vous dis ce qui arrive à ma famille. Ma grand-mère est morte du Covid ainsi que ma belle-mère. Ma sœur et son mari luttent pour survivre et ma sœur ne va pas bien».

Enfin, l’actrice a appelé ses followers à voter pour Joe Biden et sa colistière Kamala Harris lors des prochaines élections présidentielles, précisant que les États où des femmes étaient au pouvoir avaient mieux fait face à la pandémie.

(L'essentiel)