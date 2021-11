Voici le traitement pour un patient en soins intensifs

Dans le débat sur la vaccination contre le Covid, on entend souvent l’argument selon lequel on ne connaît que peu les effets secondaires des vaccins. Mais peu de gens se sont déjà posé la question des effets secondaires des médicaments qui les attendent s’ils se retrouvent aux soins intensifs en raison du virus. Un médecin anglais vient de mettre en lumière le cocktail indispensable à les maintenir en vie dans une photo choc.

Dans un tweet très remarqué, le Dr David Frocester, de l’Hôpital royal de Gloucestershire, en Angleterre, a rassemblé dans une seule image tout ce que les malades devront avaler ou se faire injecter en une journée d’hospitalisation. Avec en explication une phrase qui résume tout: «Tous ces médicaments pour soigner UN patient lors d’UNE journée aux soins intensifs.» Plus loin, il propose l’option: «Ou UN seul vaccin?»

Dans un autre tweet publié deux jours plus tard, le praticien a détaillé un peu plus les différentes substances qui attendent les malades graves du Covid. À savoir: plusieurs sédatifs, un relaxant musculaire, plusieurs analgésiques, des stimulants de la tension artérielle, des anticoagulants, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, diverses perfusions, des médicaments pour la digestion, des électrolytes et encore des liquides pour soutenir la fonction rénale.

????For clarification -as requested - this is for an av. ventilated ICU patient



Sedation (often need several)

• Propofol 2% - 10-30ml/hr

• Midazolam 1mg/ml -2-10/hr

• Clonidine 15mcg/ml -2-10ml/hr



Paralysis (for severe ventilatory failure)

• Atracurium 10mg/ml 2-10ml/hr https://t.co/cGSFK4mh1s