Plus de 8 000 amendes Covid depuis mars 2020

Couvre-feu bravé, masque «oublié», rassemblement: près de 8 000 avertissements taxés pour des infractions à la loi Covid ont été dressés par la police depuis le début de la pandémie. Sans oublier 670 procès verbaux «en cas de contestation immédiate, d'infractions graves ou commises par des mineurs» et les sanctions issues des douanes.

En quinze mois, la police a procédé à 23 400 contrôles. Les règles sanitaires ont évolué, comme les amendes, passées de 145 à 300 euros fin décembre. Les restaurants et bars récalcitrants risquant 4 000 euros. Dès mars 2020 la justice a dû traiter des contentieux liés ces infractions, classées contraventions et donc du ressort des trois justices de paix (Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch).

«Beaucoup de gens ignorent qu'ils peuvent contester»

«C'est une surcharge de travail certaine. Au greffe du parquet de l'arrondissement de Luxembourg, il y a presque deux personnes chargées à plein temps de ce contentieux. Au parquet de Luxembourg, un magistrat s'occupe de ce genre d'affaire», indique l'administration judiciaire.

En 2020, à Luxembourg et Diekirch, près d'un millier d'amendes forfaitaires ont été décidées pour des amendes non payées après 30 jours. Leur montant atteint le double de l'avertissement taxé (290 euros avant le 26 décembre 2020 et 600 euros ensuite). Avant même 2021, une cinquantaine de jugements avaient été rendus, dont 23 à Diekirch pour 22 condamnations à des amendes de 150 à 500 euros et un acquittement. Par ailleurs 78 affaires étaient alors prêtes pour une audience à Luxembourg, où 45 amendes forfaitaires ont donné lieu à des réclamations écrites l'an passé.

Parmi les affaires traitées au pays, celle des 80 PV pour non-respect des règles sur les plages du lac de la Haute-Sûre. Le parquet avait fait appel de l'acquittement décidé par le tribunal de police, et obtenu gain de cause. Et ces chiffres pourraient être encore plus importants. «Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils peuvent contester. De plus la loi prévoit une consignation du montant de l'amende pour contester. C'est du jamais vu au Luxembourg et cela décourage les recours», dénonce l'avocat Me Christian Bock, en charge de plusieurs affaires de ce type.

(L'essentiel/ Nicolas Martin)