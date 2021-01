Il ouvre son restaurant, la police repart bredouille

L’atmosphère est électrique en France, alors que tout le pays est suspendu aux décisions du gouvernement: un troisième confinement va-t-il être mis en place? Tandis que l’annonce tarde à tomber, la frustration et la colère montent chez les citoyens. Selon un sondage commandé par BFM TV, un peu plus de la moitié des Français (52%) sont désormais défavorables à un nouveau confinement national strict. Et les appels à la désobéissance civile se multiplient. Exemple mercredi, à Nice.

À l’heure du repas de midi, un restaurateur a exceptionnellement ouvert son établissement en signe de «résistance». Comme le montrent des images de Franceinfo, le restaurant de Christophe Wilson était plein à craquer, certains clients ne portant même pas de masque. Le patron du Poppies, qui revendique un «acte symbolique», avait déjà bravé l’interdiction en novembre dernier, lors du deuxième confinement français. Plusieurs clients interrogés par la journaliste présente sur les lieux ont fait part de leur scepticisme quant à l’existence du Covid-19. «L’épidémie n’existe pas», a affirmé l’un d’entre eux.

Placé en garde à vue

Alors que les manifestants entonnaient «La Marseillaise» (l'hymne national de la France), les forces de l’ordre sont intervenues… en vain. Ne parvenant pas à faire évacuer les clients et à fermer l’établissement, les policiers sont repartis vers 14h, sous les «On a gagné, on a gagné» des protestataires. Le soir même, Christophe Wilson a été placé en garde à vue pour «emploi d’une personne sans papiers». Son cuisinier, «un étranger en situation irrégulière», a été placé en rétention, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes sur Twitter. Quant aux clients qui ont été identifiés, ils recevront une amende.

Le restaurateur, qui partage par ailleurs des propos conspirationnistes sur son compte Facebook, est déterminé: «Il faut qu’il y ait quelqu’un qui donne l’élan à tout le monde, et si ça doit être moi qui dois prendre les risques, je les assume», avait-il lancé à ses clients. La décision de Christophe Wilson trouve un écho sur les réseaux sociaux, où les hashtags #DésobéissanceCivile et #JeNeMeReconfineraiPas ont été lancés.

(L'essentiel/joc)