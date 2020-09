Trois adultes sur quatre prêts à se faire vacciner

C'est la question qui taraude l'ensemble de la population mondiale: quand un vaccin sera-t-il disponible pour contrer le coronavirus? Pas d'ici la fin de l'année, selon une enquête réalisée par le Forum économique mondial et Ipsos auprès de 20 000 personnes de 27 pays.

Seuls 41% des sondés estiment que le vaccin sera prêt cette année. Certains sont pourtant plus optimistes puisque 87% des Chinois y croient, tout comme 75% des Saoudiens et 74% des Indiens contre seulement 40% des Français, 24% des Allemands et 23% des Belges.

Inquiétudes quant aux effets secondaires

À la question «Vous feriez-vous vacciner si le vaccin était disponible?», 74% des personnes interrogées répondent par la positive avec là encore des disparités selon les pays: les Chinois y vont les yeux fermés (97%), tout comme - dans une moindre mesure - les Brésiliens, les Australiens (88%) et les Indiens (87%). Plus réticents, près de 7 Belges et Allemands sur 10 sont tout de même prêts à sauter le pas contre seulement 59% des Français.

La raison la plus fréquemment mentionnée pour ne pas vouloir se faire vacciner est l'inquiétude quant aux effets secondaires (56%), suivie par la perception de l'efficacité du vaccin (29%).

(mc/L'essentiel)