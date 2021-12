La Belgique dénonce une «fermeture injuste»

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, dimanche à Bruxelles, pour protester contre la fermeture des salles de spectacles imposée par les autorités pour endiguer la propagation du variant Omicron du coronavirus, ont constaté des journalistes de l'AFP. «Non à ce décret imbécile!», «Contrairement à la finance, la culture nous enrichit», «No culture, no future» proclamaient des pancartes dans le rassemblement. Certains manifestants arboraient des masques de carnaval, dans une ambiance bon enfant où se mêlaient francophones et néerlandophones.

La police, dans un décompte provisoire, a recensé environ un millier de personnes à 14h (13h GMT) au début du rassemblement, non loin de la Place royale, dans le quartier des musées de la capitale belge. Mais malgré la pluie fine, la foule était de plus en plus compacte en début d'après-midi.

«Pour la santé mentale»

Juchés sur une tribune, des responsables de grandes institutions culturelles bruxelloises, comme le Théâtre royal flamand (KVS) et l'opéra de La Monnaie, ont appelé les politiques à «reconsidérer» la décision de fermeture des salles à compter de dimanche. Celle-ci a été présentée mercredi comme une mesure de précaution face au très contagieux variant Omicron. Pourtant la 4e vague de la pandémie continue de refluer en Belgique, les chiffres absolus d'infections diminuent depuis trois semaines, et les experts qui conseillent le gouvernement n'avaient pas recommandé à ce stade un nouveau tour de vis pour la culture malgré la situation tendue dans les hôpitaux.

Parlant d'«incohérence» voire d'«aberration», plusieurs experts sanitaires ont publiquement dénoncé cette décision, jugée d'autant plus étonnante que les cafés et restaurants peuvent rester ouverts dans tout le pays sous certaines conditions. «Une fois de plus on creuse les inégalités et l'accès à la culture», a dénoncé Virgine Cordier, directrice du centre culturel La Vènerie, dans la commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort.

D'autres évoquaient l'importance de maintenir ouverts cinémas et théâtres «pour la santé mentale» d'une population éprouvée par près de deux ans de pandémie.

