Il lui fait un test nasal, ils tombent fous amoureux

Les mesures sanitaires liées à la pandémie peuvent aussi s'accompagner de belles histoires. La preuve, avec ce coup de foudre qu'ont vécu Julie et Mickaël, dans un centre de dépistage du Covid-19 à Belfort (région Bourgogne-Franche-Comté). L'histoire racontée par L'Est Républicain remonte au mois de novembre 2020. Julie, jeune infirmière de 21 ans, doit aller faire un test après qu'une de ses collègues a contracté le virus.

Elle se rend au centre de dépistage de Belfort, un peu angoissée à l'idée de subir un test nasal. «Heureusement, en arrivant, il y avait ce jeune homme qui a su me faire oublier l’anxiété», a-t-elle confié à nos confrères. Julie croise alors en effet le regard de Mickaël, vêtu d'une blouse bleue, charlotte sur la tête, chargé d'effectuer le prélèvement.

«On ne s'est plus quittés»

Le coup de foudre entre les deux jeunes gens est immédiat. «Je peux vous dire qu’on a parlé pendant une heure avant que Mickaël ne fasse enfin le prélèvement. Sa collègue, ne le voyant pas sortir du box, est même venue vérifier ce qui se passait», raconte la jeune femme. Les deux tourtereaux ont ensuite partagé leur contact sur les réseaux sociaux et discuté le soir même, avant de se rencontrer «pour de bon» une semaine plus tard, sans le masque. «Je n'avais même pas capté qu'il avait une barbe», sourit Julie.

Depuis, c'est l'amour fou entre le préleveur et sa patiente. «On ne s'est plus quittés. Pas un seul jour, pas une seule nuit l'un sans l'autre», poursuit la jeune femme. Quelques mois après son incroyable rencontre, le couple semble plus uni que jamais. Julie et Mickaël vivent désormais ensemble en Alsace, près de Thann (Haut-Rhin). Et ne sont pas près d'oublier l'origine de leur idylle.

