«Le plus gros défi sera de tenir sur le long terme»

Le nombre de cas de coronavirus est loin de faiblir au Grand-Duché. Les records quotidiens enregistrés ces derniers jours, dépassant ceux de la première vague, suscitent une grande inquiétude parmi le personnel hospitalier. «Bien sûr, il y a une certaine peur qui s'installe chez les soignants, car beaucoup voient leurs collègues se faire contaminer les uns après les autres. La situation est beaucoup plus préoccupante qu'en mars», alerte le Dr Serge Meyer, responsable de la cellule dédiée au Covid-19 au Centre hospitalier Émile Mayrisch (CHEM). Le médecin appelle la population à être plus «consciente» du virus et à la responsabilité.

«Les citoyens ont la mémoire courte, tout le monde voyait l'été arriver, avec sa chaleur et on en a presque oublié l'épidémie», déplore Serge Meyer. Pour le médecin, il était «évident» qu'une nouvelle vague allait arriver vers la fin de l'année «mais on a été surpris que ce soit si tôt».

Le couvre-feu «pas suffisant»

Comme d'autres secteurs réquisitionnés pendant la crise, le service traumatologie du CHEM a été transformé en unité Covid pour gérer l'afflux de malades. Les consultations normales avaient repris leur cours mais depuis mi-octobre, l'unité spéciale Covid-19 est de retour, et ce, malgré la fatigue des soignants.

«Le gros défi est de maintenir les soignants en forme et en bonne santé, relève Djamila Fadel, chef de service. Les infirmiers font face à une charge de travail très lourde, la plupart des hospitalisés sont âgés et demandent beaucoup de soins». D'ailleurs, bon nombre des soignants n'ont pris aucun congé pour apporter leur aide, ajoute la responsable des infirmiers.

Le Grand-Duché voit chaque jour le nombre de cas augmenter et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt pour le médecin du CHEM «si aucune autre mesure n'est prise par le gouvernement». Pour l'heure, un reconfinement n'est pas à l'ordre du jour dans le pays.

(Marine Meunier/L'essentiel)