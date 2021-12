Cinés et salles de fitness pris de court par le «2G+»

Votée vendredi et entrée en application dès le lendemain, la nouvelle loi Covid a pris tout le monde de court. Notamment les salles de sport (au-delà de dix personnes) ou les cinémas qui doivent désormais exiger, un autotest à ceux qui n'ont pas reçu leur dose booster anticovid. Problème: en attendant des distributions de 1,5 million d’autotests gratuits par le gouvernement et la chambre de commerce demain, rares étaient les entreprises à disposer de ce matériel en quantités suffisantes même pour quelques jours.

«On ne s'attendait pas à de nouvelles restrictions. Nous n'avons pas assez d'autotests, surtout en pleines vacanaces de Noël», explique Christophe Eyssartier, responsable des cinémas Kinepolis au Grand-Duché. En attendant d'en recevoir quelques dizaines de milliers, les complexes du groupe sont forcés d'exiger un test certifié pour tous les plus de 12 ans et deux mois non boostés. Soit, entre le test et la place, un ciné qui revient à plus de 25 euros. Et impossible de venir avec son kit (tous n'étant pas homologués) ou avec un autotest pas réalisé sur place.

«Un peu de temps pour tout mettre en place»

«Nous demandons à nos clients de la compréhension jusqu'à la livraison en milieu de semaine. Il nous faut un peu de temps pour tout mettre en place», poursuit le responsable qui reconnaît que certains depuis samedi sont repartis déçus. Avec moins de 30% de personnes ayant reçu une 3e dose dans le pays, beaucoup devront se faire tester. Même si la campagne de vaccination réduira peu à peu l’ampleur du problème.

«Un crève cœur en période de vacances de Noël après une première semaine prometteuse à 4 000 places de moyenne par jour au total (Kirchberg, Belval et Ciné Utopia) portée par le succès de Spiderman. La capacité de la salle a aussi dû être réduite à 200 places et le masque ne peut être enlevé qu'une fois assis dans la salle. Une fois les tests arrivés, Christophe Eyssartier souligne qu'il faudra penser à venir en avance si l'on a pas encore reçu le booster. Sans doute 30 minutes avant son film.

«Avec le 2G+ beaucoup ne voudront plus venir»

Les salles de sport ont elles aussi été débordées. Si certaines accueillent moins de dix personnes à la fois, d'autres ne savaient pas encore bien hier sous quel régime elles devaient fonctionner. Responsable de Painworld à Gasperich Sophian Ait expliquait hier avoir commandé en catastrophe quelques 2 500 autotests à la Provençale. «A nos frais», précisait-il ce qui impose de répercuter le prix aux clients. «Mais il y a des gens qui viennent tous les jours! Qui va payer trois euros par jour en plus de son abonnement», dénonçait le gérant qui assurait avoir déjà subi 10% de résiliation suite à la mise en place du régime 2G.

La salle reçoit en temps normal en janvier jusqu'à 500 personnes sur une journée... soit un sacré stock d'autotests à prévoir. «Avec le 2G+ beaucoup ne voudront plus venir», abonde Nedzad Prpljanin, responsable d'Athletic Center. «De plus en plus de salles pensent à arrêter. Plusieurs l'ont déjà fait».

Du côté de la Fédération Horesca, «beaucoup avaient encore des autotests ou ont réagi et en ont acheté», note le secréatire général de l'Horesca François Koepp qui souligne que les autotests gratuits prévus ne suffiront pas. Il faudra en acheter», confie-t-il précisant qu'il est possible d'amener son propre kit au restaurant «à condition de le faire sur place».

(L'essentiel/Nicolas Martin)