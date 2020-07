Un vaccin anti-​​Covid-​​19 «d'ici 6 mois à 1 an»

La hausse des contaminations se «stabilise» au Luxembourg, affirme Ulf Nehrbass, directeur du Luxembourg Institute of Health (LIH). Selon lui, le pays a évité une «une phase d'augmentation des cas». Malgré l'apparition de la deuxième vague: les chiffres «diminuent un peu chaque jour». Les gestes barrières, le traçage et les tests à grande échelle y ont joué d'ailleurs un grand rôle. Depuis le début de l'épidémie, le Luxembourg a enregistré plus de 6 300 cas et 113 décès.

«Mais la crise sanitaire nationale est loin d'être différente de l'Allemagne, par exemple. C'est juste qu'ils testent moins», explique Ulf Nehrbass. C'est d'ailleurs ce large dépistage qui permet désormais au Luxembourg «de pouvoir contrôler la situation», indique le responsable de la lutte contre l'épidémie.

Une volonté d'apaiser même si l'expert appelle avant tout à la prudence et à la discipline face aux récents débordements, car «l'épidémie peut évoluer». «Un seul mauvais comportement peut tout changer, alerte-t-il, et faire basculer la situation du pays». Le masque ne sera donc pas encore rangé au placard de sitôt, puisque selon Ulf Nehrbass, un vaccin devrait être disponible «d'ici six mois à un an, au printemps 2021, étant donné que les résultats des tests en Allemagne et au Royaume-Uni sont prometteurs». Le Grand-Duché doit-il s'attendre à une autre vague pour les prochains mois? «C'est juste un épisode, tient-il à apaiser, même si le Luxembourg va encore avoir des cas, c'est inévitable».

(Marine Meunier)