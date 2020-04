Mike Pence visite un hôpital sans porter de masque

Mike Pence refused to wear a mask on Tuesday as he toured the Mayo Clinic and met with hospital staff and a patient, rejecting the famed hospital’s policy that all visitors cover their faces to reduce #Covid -19 risks https://t.co/kI5MRBkA4f pic.twitter.com/oUkhXI232i

Le vice-président américain Mike Pence a refusé mardi de porter un masque sanitaire lors d'une visite dans un hôpital, au mépris des règles de cet établissement, s'attirant ainsi de nombreuses critiques en pleine pandémie de coronavirus. Pence, qui rendait visite au personnel hospitalier et à des malades, était notamment le seul à ne pas porter un masque dans une chambre surchargée.

Selon le règlement de la Mayo Clinic, un célèbre hôpital du Minnesota, «tous les patients, visiteurs et membres du personnel doivent porter un masque pour se prémunir contre la transmission du Covid-19». Dans un communiqué, la clinique a expliqué avoir «partagé cette information avec le bureau du vice-président» républicain avant sa visite. Ce dernier a réagi en expliquant qu'il n'avait pas besoin de porter de masque vu qu'il est régulièrement testé.

«Je suis testé régulièrement»

«Puisque je n'ai pas le coronavirus, j'ai pensé que c'était la bonne occasion pour moi d'être là, de parler à ces chercheurs, à ces fantastiques membres du personnel de santé, pour les regarder dans les yeux et leur dire merci», a expliqué le n°2 de l'exécutif américain. «Je suis testé régulièrement au coronavirus, tout comme le sont les personnes dans mon entourage», a-t-il précisé.

Aux États-Unis, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) recommandent de se recouvrir le visage dans les espaces publics où il est difficile de respecter la distanciation sociale, comme les pharmacies ou les supermarchés. De nombreuses personnes atteintes du virus sont asymptomatiques et risquent de le transmettre à ceux ou celles qui se trouvent à côté d'eux en parlant ou respirant, sans même le savoir. Mike Pence est à la tête de la cellule de crise anticoronavirus de la Maison-Blanche.

Sur Internet, les critiques se multiplient. Ainsi, le pourtant membre du parti républicain Michael Steele remarque que «le vice-président a dit qu'il voulait regarder les soignants dans. (...) Si votre masque vous bouche la vue, c'est que vous le portez mal».

VP Pence didn’t wear a mask during his visit to the Mayo Clinic. He was told it was required. He said he wanted to look the healthcare workers in the eye. Brian Williams @11thHour notes “if your mask obstructs your vision, you’re wearing it wrong.” Something to consider VP Pence.