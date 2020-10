Le Dr Fauci dépité d'être utilisé dans un clip de Trump

Le docteur Anthony Fauci, figure très respectée aux Etats-Unis, a exprimé son mécontentement dimanche après l’utilisation de ses propos dans un clip de campagne de l’équipe Trump sur le coronavirus. «En près de cinq décennies de service public, je n’ai jamais publiquement soutenu aucun candidat», a indiqué le célèbre directeur de l’Institut des maladies infectieuses, dans un communiqué transmis à CNN.

Ce clip de campagne de 30 secondes met en avant l’expérience personnelle de Donald Trump face au virus et inclut un bref passage d’un entretien du Dr Fauci faisant croire qu’il loue la réponse du président face à la pandémie. «Je ne peux imaginer que (...) qui que ce soit puisse faire plus», affirme-t-il. «Les déclarations qui me sont attribuées sans ma permission par l’équipe de campagne du parti républicain ont été sorties de leur contexte à partir d’un commentaire que j’ai fait il y a plusieurs mois concernant les efforts des autorités sanitaires fédérales», a expliqué l’immunologue dans sa réponse adressée à CNN.

Trump campaign ads are now featuring misleading quotes from Fauci making it seem as though he endorses the White House’s coronavirus response pic.twitter.com/Vgd44nsren