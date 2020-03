Les deux très beaux gestes de Cristiano Ronaldo

En pleine crise du coronavirus, toute l'économie se retrouve chamboulée et les hôpitaux n'ont jamais eu autant besoin de matériel. Y compris en Europe. Une réalité qu'a bien compris Cristiano Ronaldo. Conscient qu'il fait partie des plus fortunés, le footballeur portugais n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour participer à l'effort public dans son pays d'origine.

Lui et son agent Jorge Mendes vont financer trois unités de soins intensifs au Portugal: deux à Lisbonne, d'une capacité de dix lits chacune, et l'autre à Porto. Les équipements comprendront également des respirateurs et des moniteurs cardiaques. «Il s'agit d'un investissement très important», s'est félicité Eurico Castro Alves, directeur du département de chirurgie de l'hôpital de Porto.

Actuellement à Madère, la star du football portugais pourrait également en faire de même sur son île natale. En plus de financer des structures de santé, CR7 pense également à la Juventus, qui n'a presque plus de revenus, comme la plupart des clubs professionnels à travers la planète. Cristiano va ainsi renoncer à 3,8 millions d'euros de salaire pour permettre à la Juve de réaliser quelques économies. Les autres gros salaires de l'équipe en ont fait de même.

