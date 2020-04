La mère de Rita Ora face au virus en première ligne

Comme de nombreuses stars, Rita Ora conseille à ses fans de rester chez eux en cette période difficile. En revanche, sa maman, Vera, psychiatre, doit continuer à travailler dans un hôpital londonien où le stress est énorme à cause de l'épidémie de Covid-19. «Les patients qu'elle reçoit sont encore plus mal actuellement, surtout les plus âgés. Ma mère a donc encore plus de pression. C'est la folie», a expliqué la chanteuse de 29 ans au site Extra.

Quand la Britannique de 55 ans rentre chez elle après sa journée de travail, elle a un rituel immuable. «Elle enlève ses vêtements et va directement prendre une douche. C'est une tout autre manière de vivre pour elle maintenant», ajoute Rita qui constate avec effroi que, pour sa mère, «chaque jour est un risque». «Elle se sent obligée en tant que médecin d'aller travailler», précise sa fille. La star lui demande donc régulièrement comment elle se sent en lui rappelant de garder ses distances avec les gens qu'elle côtoie.

Interviewée également dans «Hello», Rita a rendu hommage à celle qui lui a donné la vie. «Ma mère a toujours été mon héroïne, mais depuis qu'il y a cette pandémie, elle devenue une superhéroïne à mes yeux.»

L'interview de Rita Ora pour le site Extra:

(L'essentiel)