Un appel pour d'autres mesures «rapides»

Des centaines de scientifiques ont appelé, samedi dans une déclaration publiée dans la revue The Lancet, les décideurs européens à «prendre des mesures pour arriver à une réduction rapide, synchronisée et efficace du nombre de cas de Covid-19 à travers l'Europe». Sur la journée de vendredi, 689 382 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. L'Europe totalisait, samedi à la mi-journée selon le décompte de l'AFP, 510 334 décès pour 23,5 millions de cas depuis le début de l'épidémie.

300 représentants de centres de recherche, d'hôpitaux, d'instituts de santé publics, d'universités et d'entreprises du continent ont signé cette déclaration. Parmi eux le professeur Rudi Balling, directeur du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, mais aussi les professeurs Conchita D'Ambrosio, Jorge Goncalves, Reinhard Schneider, Paul Wilmes, Enrico Glaab et Alexander Skupin.

Tous appellent à une action «consistante», «rapide et efficace» pour réduire rapidement et à un niveau bas le nombre de cas. L'objectif est d'accentuer les stratégies «d'élimination, de dépistage, de vaccination, de protection des personnes à haut risque» pour lutter contre les infections. Au Luxembourg, où 449 nouvelles infections et 6 décès supplémentaires ont été annoncés vendredi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a laissé entendre ces dernières heures qu'un «véritable confinement devient de plus en plus probable de jour en jour».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)