Macron grimé en Hitler pour son appel à vacciner

Emmanuel Macron grimé en Hitler. Adjacent à lui, le sigle de son parti - La République En Marche! - maquillé en symbole nazi. Et en sous-titre, cette injonction: «Obéis, fais-toi vacciner!». L’auteur de cette affiche, révélée par «La Dépêche», n’en est pas à son coup d’essai. Michel-Ange Flori se revendique «Afficheur non commercial à Toulon à usage parodique et satirique uniquement».

Cette campagne publicitaire fait suite aux manifestations qui se sont déroulées en France, samedi dernier. Des dizaines de milliers de manifestants opposés au vaccin Covid-19, appelés antivax, avaient déferlé dans les rues de l’Hexagone pour protester notamment contre l’obligation pour les soignants d’être vaccinés, décrétée quelques jours auparavant par l’État. Ils portaient parfois l’étoile jaune, censée rappeler les lois antisémites votées durant la Seconde Guerre mondiale.

(L'essentiel/mem)