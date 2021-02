Quel bilan du vaccin dans le pays le plus avancé?

Un bilan positif! Tel est le constat en Europe après la révélation des données venues d'Israël, plus d'un mois et demi après le lancement de la campagne de vaccination à grande échelle. Parmi les pays du monde les plus avancés, Israël a déjà injecté la deuxième dose de vaccin à 1,7 million de personnes.

Sur les 993 401 premiers citoyens complètement vaccinés, seuls 704 d'entre eux ont contracté le Covid-19, soit 0,07%... Des cas extrêmement rares donc qui ont abouti à «seulement» deux décès. Quant aux effets secondaires, ils sont également quasi inexistants. Parmi les millions de vaccinés, seuls quelques milliers de personnes ont consulté pour de légères douleurs. 17 ont dû être hospitalisées après l'administration de la deuxième dose, ce qui est très peu.

Le confinement a pourtant été prolongé

Si ces chiffres se confirmaient, cela démontrerait l'efficacité du vaccin à presque 100%. En attendant, Israël ne souhaite prendre aucun risque sur le plan sanitaire. Malgré le fait qu'un cinquième de la population soit entièrement vacciné, le pays a prolongé le confinement.

Les effets du vaccin ne se font pas encore véritablement ressentir sur la circulation du virus puisque le taux de positivité des tests demeure assez élevé (9,5%) et le nombre de nouveaux cas encore substantiel (plus de 2 500 par jour). Pour mémoire, Israël a accepté de payer plus cher les doses de vaccins aux laboratoires pharmaceutiques afin de vacciner le plus rapidement possible sa population. Un choix qui a été salué par de nombreux experts dans l'Union européenne.

(th/L'essentiel)