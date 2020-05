Inquiets, des commerces ne veulent pas rouvrir

Aides jugées insuffisantes, directives floues, évolution de l'épidémie incertaine ou touristes absents: de nombreux commerçants italiens, majoritairement restaurateurs, ont préféré ne pas rouvrir leurs portes malgré les appels en ce sens du gouvernement. Désertés par leurs visiteurs, sans doute encore pour plusieurs semaines, les villes touristiques que sont Rome, Florence ou Venise subissent la crise de plein fouet et même si l'heure de la réouverture a sonné pour eux lundi, leurs restaurants sont peu enclins à relever leur rideau de fer.

«Si j'ouvrais demain, je n'aurais pas un client, les touristes ne sont pas là et les Italiens n'ont pas encore très envie d'aller au restaurant», explique à l'AFP Pietro Lepore, patron du Harry's bar de la Via Veneto, l'artère chic du cœur de la Ville éternelle. «Il y a douze hôtels de luxe dans la rue, je réalise 60% de mon activité avec leur clientèle et ils sont tous fermés, le compte est vite fait», ajoute le restaurateur qui emploie 24 salariés, tous au chômage technique depuis deux mois.

Ouvrir pour les mouettes et les pigeons?

Selon lui, le fait d'avoir mis à l'arrêt pour une durée quasiment identique le nord du pays et les régions du sud, moins touchées par le virus, a inutilement pénalisé ces dernières. Haut lieu du tourisme mondial, Venise peine aussi à se réveiller. Au point que la porte-parole de ses commerçants, Cristina Giussani, s'est ironiquement demandée il y a quelques jours si bars et restaurants devaient «ouvrir pour les mouettes et les pigeons vu qu'il n'y pas un seul des millions de touristes qui visitent chaque année la ville».

La Cité des Doges compte sur le retour des touristes début juin avec la réouverture des frontières aux Européens. Selon une enquête publiée samedi, près de 30% des commerçants italiens (sur un million d'établissements concernés par la mesure) assuraient ne pas avoir l'intention de rouvrir lundi. Parmi eux, une majorité (68%) avance comme motif que l'ouverture ne serait «pas rentable», 13% disant continuer à avoir des inquiétudes liées à la sécurité sanitaire et autant jugeant que les directives gouvernementales ne sont pas assez claires.

(L'essentiel/afp)