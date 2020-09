Trois nouveaux joueurs du PSG testés positifs

«Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié», a annoncé jeudi soir le club de la capitale sur Twitter.

Ils viennent s'ajouter aux trois déjà communiqués: Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes selon une information du journal L’Équipe, confirmée à l'AFP par une source dans l'entourage sportif des joueurs qui requiert l'anonymat en raison du secret médical.

Lens-PSG pourrait être maintenu

L'identité des trois nouveaux joueurs testés positifs n'a pas été dévoilée mais, toujours selon L’Équipe, ce sont le capitaine Marquinhos, le gardien Keylor Navas et le buteur Mauro Icardi. Tous ont passé leurs vacances à Ibiza. Les joueurs qui ont passé leurs vacances ailleurs que sur l'île espagnole ont été testés jeudi, plus tard que les autres.

Un second report du match Lens-PSG, prévu le 10 septembre pour les grands débuts en L1 du champion de France, semblait cependant un peu moins imminent avec l'assouplissement du protocole sanitaire décidé par la Ligue de football professionnel (LFP).

Le retour à l'entraînement reporté pour Paris

Jusque-là, la Ligue pouvait décider d'un report à partir de quatre cas positifs détectés au sein du club sur huit jours glissants. Selon le protocole amendé, validé par la Ligue mais qui devait être porté à la connaissance du ministère des Sports, il suffira désormais que 20 joueurs dont un gardien soient négatifs, sur une liste de 30 communiquée par le club, pour maintenir une rencontre.

Le directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot, n'a pas précisé quand cette mesure entrerait en vigueur. Le PSG, qui avait déjà décalé à vendredi la reprise de l'entraînement, pourrait devoir encore la retarder et l'effectif être obligé à s'entraîner par petits groupes, comme l'obligeait jusque-là la Ligue.

Un véritable casse-tête

En attendant, ces nouvelles contaminations vont alimenter la polémique côté lensois. Le club nordiste avait accepté de reporter son match contre le PSG, le premier en Ligue 1 à Bollaert depuis neuf ans, décalé du 29 août au 10 septembre à la demande des Parisiens, pour permettre aux partenaires de Neymar de souffler après leur parcours jusqu'en finale de Ligue des champions.

Si le match devait être maintenu, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel serait en tout cas confronté à un casse-tête. En plus de ses internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, sélectionnés avec les Bleus pour affronter la Croatie, deux jours avant le match à Lens, le technicien allemand ne peut désormais plus compter sur six cadres, à cause du virus.

Et il devra également anticiper un calendrier très dense, avec la réception de Marseille, trois jours après au Parc des Princes, prélude à deux rendez-vous la semaine suivante contre Metz et à Nice. Pour les Lensois, le retour de la Ligue 1 au stade Bollaert risque de se faire face à une équipe bis... D'ores et déjà, la fête est gâchée.

(L'essentiel/afp)