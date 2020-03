«L'activité des taxis tourne à 2 ou 3%...»

Alors que les bus se vident peu à peu sur l'ensemble du Grand-Duché, au fur et à mesure que les restrictions augmentent pour empêcher la propagation du coronavirus, les taxis sont d'ores et déjà confrontés à d'importantes difficultés.

«C'est terrible, il y a de moins en moins de travail et c'est très délicat», nous a confié, jeudi après-midi, Paulo Leitao, président de la Fédération des taxis. «Nous ne transportons plus que des personnes malades ou âgées qui ont besoin de faire leurs courses ou qui ont besoin de se rendre à l'hôpital pour des soins de dialyse. Notre activité tourne à 2 ou 3%...»

Luxembourg prend le chemin de Strasbourg

Après des mois de janvier et de février habituellement calmes, «le mois de mars aurait normalement dû signifier un début de reprise», nous a précisé Paulo Leitao. «Mais on n'a malheureusement pas noté une augmentation significative... C'est la catastrophe (avec le coronavirus) depuis la mi-mars! Nos chauffeurs ont peur et certains veulent rentrer à la maison. La plupart des employeurs tentent de faire preuve de flexibilité, mais c'est très compliqué!».

Et les conditions de travail ne risquent pas de s'améliorer avec la fermeture annoncée de l'aéroport du Findel, dès le lundi 30 mars. «À la gare, on n'a déjà plus de clients», regrette Paulo Leitao, «et à l'aéroport, pour le moment, un de mes chauffeurs a eu une course par jour en étant là dès 7h du matin... Nous n'avons pas de masque et on se débrouille comme on peut avec le désinfectant que l'on a toujours utilisé. Je compare peu à peu la situation de Luxembourg à celle de Strasbourg, autre capitale européenne, où tous les taxis sont complètement à l'arrêt».

