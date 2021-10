La pandémie continue de ralentir dans le monde

La pandémie de Covid-19 a de nouveau ralenti cette semaine dans le monde: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP. Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

Plus de 450 000 cas quotidiens

Avec 457 000 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur a baissé sensiblement (-11% par rapport à la semaine précédente), poursuivant une tendance observée depuis début septembre, selon un bilan de l'AFP, arrêté à jeudi.

Baisse dans la plupart des régions

Cette semaine, la plupart des régions du monde voient leur situation s'améliorer: en Amérique latine et aux Caraïbes (-31%), au Moyen-Orient (-21%), en Asie (-15%) et dans la zone États-Unis/Canada (-10%).

Mais la situation est stable en Afrique (-1%) et Europe (+3%) et se détériore légèrement en Océanie (+11%), où le virus circule toutefois très peu.

Plus fortes accélérations

La Lituanie est le pays où l'épidémie accélère le plus (+62%, 1 700 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré au moins 1 000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. Suivent la Roumanie (+60%, 8 700) - qui fait face à un nombre record de malades hospitalisés du Covid depuis le début de la crise sanitaire -, la Corée du Sud (+46%, 2 700), l'Ukraine (+36%, 7 600) et Singapour (+25%, 1 600).

Plus fortes décrues

À l'inverse, c'est le Japon (-42%, 2 200 nouveaux cas par jour) qui enregistre la plus forte décrue cette semaine, devant le Maroc (-37%, 1 100), le Sri Lanka (-36%, 1 100), l'Indonésie (-33%, 1 900) et Israël (-31%, 4 100).

Le plus de contaminations

Les États-Unis restent, de loin, le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (113 000 cas quotidiens, -11%), devant le Royaume-Uni (34 500, +6%) et la Turquie (27 700, -11%).

En proportion de la population, hors micro-États, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine demeure la Serbie (681 pour 100 000 habitants), devant la Mongolie (511) et la Lituanie (450).

Morts

Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de morts quotidiennes, 1 924 par jour cette semaine, devant la Russie (830), qui a enregistré vendredi un chiffre record de décès quotidiens (887) pour le quatrième jour d'affilée, et le Brésil (541). Au niveau mondial, les décès quotidiens ont diminué (7 779 par jour, -7%).

Cuba vaccine à plein régime

Les pays qui vaccinent le plus vite cette semaine se situent principalement en Amérique latine, en Asie et en Océanie. Avec ses propres vaccins à trois doses, c'est Cuba qui affiche le rythme le plus élevé parmi les pays de plus d'un million d'habitants pour la troisième semaine consécutive, en administrant des doses à 2,16% de sa population chaque jour. La Corée du Sud (1,49%) et Taïwan (1,21%) complètent le trio de tête.

Les Émirats arabes unis demeurent le pays où la campagne de vaccination est la plus avancée, avec 203 doses administrées pour 100 habitants, devant Cuba (184) et l'Uruguay (180). Plus de 26 millions de doses ont été injectées quotidiennement dans le monde, en moyenne, sur les sept derniers jours.

(L'essentiel/afp)