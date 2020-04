De nouveaux symptômes du virus identifiés?

Dans un communiqué, le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV) explique avoir organisé un «groupe WhatsApp de plus de 400 dermatologues (libéraux et hospitalo-universitaires)» qui «a mis en évidence des lésions cutanées, associées ou non à des signes de Covid».

«Il s'agit d'acrosyndromes (aspect de pseudo-engelures des extrémités), apparition subite de rougeurs persistantes parfois douloureuses, et des lésions d'urticaire passagère», détaille le SNDV, qui juge «important pour les patients qui ont des problèmes cutanés de ce type de consulter un dermatologue», à distance ou non.

«L'analyse des nombreux cas remontés au SNDV montre que ces manifestations peuvent être associées» au coronavirus, affirment les dermatologues.

«Nous apprenons chaque jour sur ce virus»

«Nous alertons la population et le corps médical afin de dépister le plus vite possible ces patients potentiellement contagieux (sans forcément de signes respiratoires)», concluent-ils.

Interrogé à ce sujet mardi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, est resté évasif. «Pas à ma connaissance», a-t-il répondu à la question de savoir si l'on pouvait considérer certains problèmes dermatologiques comme l'urticaire comme de nouveaux signes de la maladie.

«Mais comme vous le savez, nous apprenons chaque jour sur ce virus et certains décrivent des formes qui n'étaient pas connues. Mais sur cet aspect dermatologique je n'ai pas vu de publication», a-t-il affirmé.

(L'essentiel/afp)