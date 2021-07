Le variant Lambda arrive en Europe, est-​​il dangereux?

Ces derniers temps, on évoque énormément le variant Delta du coronavirus. Mais, comme le rapporte 20 Minuten, le variant Lambda fait aussi son chemin dans le continent européen. Faut-il craindre ce nouveau variant? Voici un petit tour d’horizon des connaissances actuelles en la matière.

Plus contagieux ou plus mal combattu

Le variant Lambda a été découvert pour la première fois en Amérique latine. Il fait l’objet d’une surveillance particulière de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis la mi-juin. En raison de sa mutation, il pourrait potentiellement être plus contagieux ou plus mal combattu par le système immunitaire humain, rapporte l’agence des Nations Unies à Genève. Lambda, ou «C.37», est apparu pour la première fois dans la base de données au Pérou en août 2020. Dans ce pays, 81% de tous les cas de Covid-19 analysés depuis avril ont été attribués à Lambda. En Argentine et au Chili, ce chiffre était d’environ un tiers au cours des derniers mois.

Des cas détectés en Europe

Divers médias rapportent une progression de ce variant sur le territoire européen. En effet, une épidémie avec au moins 80 infections se serait produite dans la région espagnole de Cantabrie, à cause de ce variant. Au Royaume-Uni, huit infections par le variant Lambda ont également été confirmées au 30 juin, selon Public Health England. L’Allemagne compte également un total de 99 cas, dont trois au cours des quatre dernières semaines, selon la structure scientifique GISAID.

La vaccination semble efficace

Une étude menée par l’institut de recherche américain Cold Spring Harbor Laboratory suggère que les vaccins actuellement utilisés sont également efficaces contre ce variant de coronavirus. Selon les connaissances actuelles, le variant Lambda présente six nouvelles mutations dans la protéine Spike, qui modifient également la structure de la protéine.

Les variants du Coronavirus sont divisés en deux catégories par l’OMS:

1. Variants sous observation (ou «variants d’intérêt») qui conduisent à des cas groupés ou se produisent dans plusieurs pays. Cela inclut le Lambda.

2. À un niveau plus haut se trouvent les variants préoccupants. Ils sont manifestement plus contagieux, plus difficiles à contrôler ou conduisent à des maladies plus graves. Il s’agit par exemple du variant Delta, à cause duquel les JO de Tokyo se feront sans public.

