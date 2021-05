Xavier Bettel refuse d'établir un calendrier fixe

«Je n'ai jamais établi de calendrier fixe, ne comptez pas sur moi pour le faire ce mercredi!». Dans son style authentique, Xavier Bettel a fermé la porte lundi à toute annonce calquée sur celle du président français la semaine dernière. Au cœur d'une crise sanitaire qui n'a de cesse de fluctuer de mois en mois, Emmanuel Macron a tranché en annonçant un déconfinement savamment jalonné en quatre étapes, échelonnées du 3 mai au 30 juin. Car si Xavier Bettel admet que «d'autres ouvertures» seront annoncées mercredi, il ne «sera pas pour autant question de modélisation basée sur un chiffre précis».

L'important, pour le chef du gouvernement luxembourgeois, demeure «l'équilibre entre les critères, au premier rang desquels le nombre d'hospitalisations, surtout dans les services d'urgence, et la balance entre les restrictions et les libertés». Et puis, «la situation diffère d'un pays à l'autre», ajoute Bettel.

«Il ne nous reste plus grand-chose à rouvrir»

Pour le Premier ministre, «il serait hypocrite de dire aujourd'hui que cela va se passer de telle ou telle manière», et singulièrement de pouvoir «prédire la prolifération ou l'apparition de nouveaux variants». Bref, le Luxembourg devrait poursuivre sa «politique des petits pas en avant», qui a déjà conduit à la réouverture des terrasses et à la reprise des activités sportives et culturelles.

Et Xavier Bettel de conclure: «Finalement, il ne nous reste plus grand-chose à assouplir ou à rouvrir, comparé aux autres pays».

(L'essentiel/Jean-François Colin)