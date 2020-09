Au Luxembourg, la récession «sera importante»

Deux agences de notation, Fitch et DBRS Morningstar, ont annoncé vendredi le maintien de la notation «AAA» du Luxembourg, «avec perspective stable». Les deux agences indiquent que le pays «dispose de la capacité nécessaire pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du Covid-19». Selon elles, d'un point de vue budgétaire, le Grand-Duché dispose toujours d'une «marge de manœuvre importante» et ce malgré le contexte et les «mesures généreuses» prises dernièrement «afin de soutenir l'économie».

Fitch et DBRS Morningstar glissent néanmoins que «ces mesures auront inévitablement un impact considérable sur les finances publiques» et que «la récession au Luxembourg sera importante». Mais elles estiment, d'après leur analyse, que cette récession «devrait être moins grave que celle de la moyenne de la zone euro et que l'économie devrait se redresser en 2021 pour renouer avec les niveaux d’avant-crise».

«Les deux agences de notation partagent le constat que le Luxembourg mobilise les moyens nécessaires pour parer aux effets économiques de la crise due au Covid-19», s'est félicité Pierre Gramegna, ministre des Finances, ravi du maintien de «la meilleure notation possible».

(nc/L'essentiel)