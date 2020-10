Macron serre la vis pour freiner la seconde vague

Des couvre-feux locaux de 21h à 6h

À partir de samedi, un couvre-feu sera imposé en Ile-de-France et dans huit autres métropoles (Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne). Il sera en vigueur entre 21h et 06h pour au moins quatre semaines. Le gouvernement prévoit d'étendre le couvre-feu jusqu'au 1er décembre, si le Parlement l'y autorise. «Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus», a insisté le président.

Des amendes pour les contrevenants

En cas de non respect du couvre-feu, les contrevenants seront sanctionnés avec des amendes de 135 euros. Mais en cas de récidive, elle s'élèveront à 1 500 euros, a prévenu le chef de l'Etat. Des dérogations seront toutefois accordées notamment pour ceux qui "rentrent du travail après 21H00, ou qui travaillent de nuit". "Pour toutes celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations", a-t-il précisé.

Pas plus de six à table

Lors de son intervention, le président a demandé aux Français "d'au maximum ne pas être plus de six à table" dans les réunions privées, afin de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Il a recommandé de "mettre au maximum le masque, y compris en famille ou entre amis" pour empêcher le virus de se diffuser dans la sphère privée.

Les vacances pas concernées

À quelques jours des vacances de la Toussaint, M. Macron a rassuré les Français qui souhaitent quitter les métropoles soumises à des couvre-feu pour passer leurs vacances à la campagne ou ailleurs, mais en respectant les règles de distanciation sociale. «Demander aux gens de rester confinés dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, ce serait disproportionné», a déclaré le président, appelant toutefois les vacanciers à respecter «les règles comme s'ils étaient chez eux» lors de leurs déplacements.

Des tests plus rapides

Face à des test qui prennent beaucoup de temps, M. Macron a reconnu «de vraies difficultés sur le sujet». Il a promis une nouvelle «stratégie» pour en «réduire drastiquement les délais» et souligné que cela passerait par de nouvelles techniques, comme les tests antigéniques, qui ont été autorisés, et la possibilité de s'auto-tester.

Une aide exceptionnelle

Face à une crise sanitaire et économique aux graves conséquences sociales, le président a annoncé une aide exceptionnelle de 150 euros avec 100 euros de plus par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL pendant 6 semaines. «Ce qui permettra d'aller entre 100 et 450 euros, ce qui est plus qu'une revalorisation», a-t-il souligné.

Des dispositifs supplémentaires

Le président a promis des aides supplémentaires pour les secteurs économiques qui seront affectés par le couvre-feu, comme la restauration, les théâtres, les cinémas et l'événementiel. «Nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires», a-t-il expliqué, mentionnant le chômage partiel et le fonds de solidarité, récemment élargi.

Télétravail privilégié

Emmanuel Macron a préconisé «deux à trois jours de télé-travail par semaine» dans les entreprises où cela est possible, pour «réduire un peu la pression collective». «Il faut que ce soit aussi négocié dans les branches et au plus près dans l'entreprise», a-t-il souligné, insistant également sur le fait que le télétravail «isole».

Une nouvelle application

La nouvelle version de StopCovid, l'application française de traçage des malades du coronavirus, sera lancée le 22 octobre sous le nom de «Tous anti-Covid», après l'échec de sa première mouture, qui «n'a pas marché», comme l'a reconnu le chef de l'Etat.

(L'essentiel/afp)