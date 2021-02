Le test à la demande arrive au Luxembourg

Variants devenus dominants, séquençage, tests PCR spécifiques aux mutations, autotests et vaccination, la ministre de la Santé Paulette Lenert, entourée du directeur de la Santé Jean-Claude Schmit et du directeur du LNS, le Pr. Friedrich Mühlschlegel, ont fait le point jeudi sur la situation sanitaire au pays. Le directeur de la Santé a notamment tenu à rassurer sur l'efficacité du vaccin d'Astra-Zeneca. «Un bon vaccin» en particulier efficace pour prévenir les formes graves de la maladie.

Comme nous l'annoncions jeudi matin, les évaluations réalisées jusque-là sur des autotests salivaires par le Laboratoire national de santé ne répondent pas aux espoirs placés en eux. Les autotests pratiqués dans la partie antérieure du nez et validés récemment en Allemagne semblent plus efficaces. L'objectif reste d'avoir recours ces prochaines semaines à des autotests dans les écoles et les structures d'hébergement du pays. Le LNS veut par ailleurs encore accélérer le travail de séquençage. Par ailleurs, pour mieux réaliser le suivi des variants, des tests PCR spécifiques devraient rapidement être utilisés.

La Santé a enfin profité de ce rendez-vous pour situer le Luxembourg par rapport à ses voisins. Si le pays teste toujours au moins trois fois plus que ses voisins, il se classe, en taux de positivité, très en dessous de la France, la Belgique et l'Allemagne (plus de 5%) et des Pays-Bas (autour de 10%). En termes de vaccination, selon les données du centre européens des maladies infectieuses, le pays est avec 4,7% de personnes ayant eu la première dose, dans une moyenne haute par rapport aux autres pays d'Europe.

(L'essentiel/ Nicolas Martin)