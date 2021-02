Le Luxembourg envoie de l'aide au Portugal

Le Portugal va accueillir la semaine prochaine deux équipes de soignants envoyées en renfort par la France et le Luxembourg pour aider deux hôpitaux débordés par l'afflux patients souffrant du Covid-19, a annoncé jeudi le gouvernement de Lisbonne. «Le ministère de la Santé a accepté l'aide proposée par les gouvernements luxembourgeois et français» pour soutenir les services de soins intensifs «d'hôpitaux sous grande pression», a-t-il indiqué dans un communiqué.

L'équipe luxembourgeoise, composée de deux médecins et deux infirmiers, va renforcer les équipes de l'hôpital d'Evora (sud-est), tandis qu'un médecin et trois infirmiers français travailleront à Almada, dans la banlieue sud de Lisbonne. Le ministère de la Santé ajoute que leur arrivée est prévue «dans la semaine du 15 février» et qu'ils resteraient pour une période de «15 jours».

Hormis les micro-Etats, le Portugal est devenu en janvier le pays au monde le plus durement frappé par l'épidémie de coronavirus, en rapport avec sa population d'environ 10 millions d'habitants. L'explosion de nouveaux cas a provoqué une saturation de nombreux hôpitaux, surtout dans la région de Lisbonne. Le Portugal avait déjà accepté l'aide de l'Allemagne, qui a envoyé une équipe de 26 médecins et infirmiers militaires, affectés à une unité de soins intensifs dotée de huit lits dans un hôpital privé à Lisbonne.

(L'essentiel/afp)