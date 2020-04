Une année noire pour les concerts et festivals

«Cette décision d'interdire les grands rassemblements jusqu'au 31 juillet a confirmé ce à quoi nous nous attendions», reconnaît Olivier Toth, directeur général de la Rockhal. «Au regard des mesures déjà prises, il devenait inconcevable d'imaginer des milliers de personnes réunies dans une salle avant l'été», poursuit-il.

À la Rockhal, on reporte les dates, on écoute les recommandations scientifiques, on se concerte avec les homologues européens, tout en réfléchissant à des solutions pour compenser les pertes pour les artistes émergents et locaux. Car le secteur est touché de plein fouet par le confinement.

Reprise difficile à prédire

«Entre mars et juillet, nous reportons 43 concerts, ce qui représente 60% de notre chiffre d'affaires annuel», détaille Michel Welter. «Nous avons des réserves permettant de faire face, mais nous commençons à transpirer», admet le gérant de l'Atelier, structure privée qui bénéficie d'aides de l'État pour les salaires d'une équipe en chômage technique.

«Nous étions les premiers à fermer, et nous serons les derniers à rouvrir», assène, fataliste, le patron de l'Atelier. Compliqué en effet d'apercevoir le bout du tunnel. «Un horizon de reprise est difficile à définir pour l'instant», conclut, de son côté, Olivier Toth.

Un festival d'annulations

Depuis le début de la crise, les reports et les annulations s'enchaînent. Après Like A Jazz Machine (Opderschmelz), Out of the Crowd et le Flamenco Festival (KuFa), le Blues Express, la fête de la Musique et le Blues'n Jazz Rallye ont été annulés.

Les Francofolies d'Esch auront lieu du 11 au 13 juin 2021 et le Siren's Call le 26 juin 2021. Le festival e-Lake, lui, affiche toujours les dates de 2020. Pour l'instant, la reprise des concerts est prévue début août à l'Atelier et aux Rotondes, en septembre à la Rockhal et en octobre à la Kulturfabrik. La rentrée musicale pourra-t-elle avoir lieu à l'automne 2020?

(Cédric Botzung/L'essentiel)