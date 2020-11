Pas de nouvelles mesures cette semaine, mais...

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se situer à un niveau élevé dans le pays - le Grand-Duché a déploré dix décès pour la journée de dimanche, un record depuis le début de la crise sanitaire - Xavier Bettel et Paulette Lenert font le point, ce mardi, à l'issue d'un Conseil de gouvernement extraordinaire.

Le Premier ministre et la ministre de la Santé vont-ils annoncer de nouvelles mesures plus restrictives? Le Luxembourg restera-t-il un des seuls pays d'Europe à échapper à un reconfinement? Autant de questions auxquelles vont répondre les membres de l'exécutif lors de cette conférence de presse, à suivre en direct, avec traduction simultanée vers le français.

C'est parti. «Nous avons fait le point» ce matin indique Xavier Bettel qui dit que «nous suivons la pandémie jour et nuit», dans le gouvernement. Le Premier ministre en profite pour remercier toutes les équipes qui travaillent sur la pandémie depuis des mois, jour après jour. Il évoque «le principe de précaution» dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

«C'est plus compliqué que de suivre seulement le nombre de contaminations», dit-il. «Il s'agit aussi de l'avenir des enfants, les emplois, la situation mentale des résidents et les répercussions que peuvent avoir les mesures. C'est notre principe, nous faisons tout pour protéger tout le monde».

Pour la situation, «nous avons une certaine stabilité, avec un plateau très élevé depuis le 21 octobre». En outre, «le taux de positivité bouge entre 5 et 7%» explique le Premier ministre, qui exclut les lundis du calcul. «On peut parler d'une certaine diminution», dit Xavier Bettel. «La semaine passée, nous étions à plus de 800 contaminations par jour, aujourd'hui un peu moins. Nous avons su éviter la tendance à la hausse, c'est l'effet bénéfique des mesures prises il y a trois semaines et de la prise de conscience». Si le Luxembourg est en tête pour les cas par habitant au niveau européen, il est en queue de peloton pour le taux de positivité».

La pyramide des âges inquiète. 16% des cas ont plus de 65 ans. Dans les hôpitaux, 48 personnes sont en soins intensifs, soit un taux d'un peu plus de 50% et les deux tiers en soins normaux. Nous pourrions augmenter la capacité des soins normaux, mais cela aurait des répercussions sur les autres soins.

Des mesures lundi prochain?

Ces dernières semaines, il y a eu une tendance à la hausse des hospitalisations. Le nombre de décès a aussi augmenté, explique le chef du gouvernement, ces trois dernières semaines. «En comparaison avec la première vague, on voit que c'est moins dramatique mais chaque décès individuel est difficile à digérer. La comorbidité joue un rôle important et la moyenne d'âge des personnes qui décèdent est élevée». Par ailleurs, nous avons moins de décès que les voisins français et belge, mais plus que les Allemands, mais les modes de calcul diffèrent d'un pays à l'autre.

«Ce qu'on peut comparer, c'est le nombre d'hospitalisation. Là, on est en dessous des pays voisins».

Le Premier ministre estime que «nous avons pu maîtriser les problèmes. L'attente a été réduite aux laboratoires, le traçage a été renforcé et le retard a été diminué. Nous ne sommes pas au-dessus de la limite dans les hôpitaux, mais il reste peu de marge». Du coup, le Premier ministre estime qu'il faut se préparer à de nouvelles mesures, même si nous ne sommes pas dans une situation où il faut les prendre. Bettel affirme qu'il se donne encore cette semaine pour décider.

Une loi est prête au cas où

«Un projet de loi adopté ce matin par le Conseil de gouvernement sera déposé à la Chambre, mais le vote du texte ne doit pas se faire tout de suite. Nous avons encore cette semaine pour analyser la tendance. Si elle diminue, ces nouvelles restrictions ne seront pas nécessaires. Mais sinon, nous devrons soumettre ces mesures au vote de la Chambre lundi prochain».

«Le projet de loi prévoit des mesures qui se concentrent sur les secteurs où on se réunit et où on ne porte pas de masques. Là où le masque ne s'impose pas ou n'est pas possible, comme l'Horeca», il faudra prendre des mesures. Mais les patrons de cafés ou restaurants ne doivent pas être montrés comme responsables. Dans les restaurants, il y a des contacts sociaux à table entre les gens. «Pour nous il importe de limiter les contacts sociaux, limiter le nombre de personnes qu'on peut inviter chez soi. Le nombre de personnes qu'on peut inviter chez soi sera réduit de 4 à 2. Je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire». Pour le sport aussi, il y aura une petite possibilité, mais pas en salle, sauf pour le sport professionnel ou l'école. Le théâtre et les concerts vont aussi être interrompus. Pour la culture, musées et bibliothèques pourraient être exemptés de fermetures. Ces mesures ne s'appliqueront que si la tendance ne s'inverse pas.

«Nous ne laisserons tomber personne»

Le texte prévoit aussi une prolongation du couvre-feu jusqu'au 15 décembre. Dans les écoles, si le projet de loi est voté à la Chambre, le ministre de l'Éducation devrait aussi prendre des mesures qui seraient d'application jusqu'à Noël. Si d'ici la fin de la semaine nous voyons une diminution des chiffres, nous n'aurons pas besoin de ces textes. Sinon la Chambre les votera et les mesures seront d'application jusqu'au 15 décembre.

Des aides sont toutefois prévues. «Pour la restauration, il y aurait toujours le take out». Quoi qu'il en soit, «nous ne laisserons tomber personne» et les pertes seront couvertes à 100% pour les commerces concernés par une éventuelle refermeture. «La responsabilité du gouvernement c'est aussi d'anticiper».

La parole est à la ministre de la Santé. «Nous savons que ce virus se répand vite si nous ne prenons pas de mesures. Ce n'est qu'avec des efforts communs que nous pouvons le combattre», martèle-t-elle. «Nous avons eu énormément de décès par rapport à la première vague, cela nous rappelle que nous devons être attentifs. 15% des plus de 65 ans risquent de se retrouver à l'hôpital avec des complications».

Si la pandémie n'est pas maîtrisée, on risque une «saturation du système sanitaire», avec des répercussions sur tous les patients. «Nous devons rester dans une situation où tous les citoyens peuvent recevoir des soins».

«Les mesures ont porté leurs fruits»

«C'est important d'insister sur la sensibilisation. Nous pouvons beaucoup faire au niveau des tests et du traçage pour interrompre les chaînes de contamination...» Les mesures doivent «être respectées. Cela n'aide rien si nous donnons des recommandations si elles ne sont pas respectées. Nous devons nous donner les moyens pour que les mesures soient respectées. Nous essayons de trouver des mesures qui aient un effet aussi large que possible, pour enlever des terrains où on peu se rencontrer». Les mesures du gouvernement visent à limiter les terrains où le virus peut se propager. Moins il y a de personnes autour d'une table, moins il y aura de contaminations.

«La ministre souligne que les mesures du 30 octobre ont porté leurs fruits. La situation s'est stabilisée. La situation a empiré dans de nombreux pays. Ici, nous avons réagi rapidement. Mais nous devons continuer les efforts», affirme la ministre, qui remercie tous ceux qui ont participé. «Sans leurs efforts, nous aurions pu perdre le contrôle il y a longtemps». Mais ce risque «reste extrêmement élevé. Plus le nombre de personnes qui circulent en portant le virus augmente, plus ce risque est grand». Néanmoins, «les hôpitaux fonctionnent toujours. C'est ce que nous voulons». Mais «nous n'avons pas beaucoup de marge, si des milliers de personnes sont en quarantaine, le pays ne peut pas fonctionner».

Un nouveau centre de consultation ouvrira en outre à Esch mercredi prochain, où les personnes avec des symptômes pourront se faire examiner et se faire dépister, sur le modèle du centre au Kirchberg.

Les tests rapides arrivent en fin de semaine

Pour éviter les mesures, il faudrait descendre à moins de 500 cas par jour d'ici lundi prochain. «Il y a une diminution et en principe cela devrait continuer à diminuer. Je continue à croire en nos forces. Nous avons une très grande solidarité, un très grand engagement sur le terrain».

«Si nous avons la perspective de devoir prendre des mesures supplémentaires, il n'y a pas de mesures sans revers. Attendre, c'est un risque que les chiffres augmentent. Nous allons essayer de trouver les meilleures solutions possibles et prendre la liberté de réagir rapidement. Nous voyons quelque chose qui vient, que nous voulons éviter à moyen terme. L'objectif est de revenir à quelque chose de plus gérable, qui nous donnera une meilleure qualité de vie. Notre ambition, c'est de maintenir les libertés avec une vitesse de croisière qui nous permettra de traverser la crise. Les tests rapides arrivent à la fin de la semaine. Le vaccin se précise, il est important de poursuivre nos efforts».

75% des morts avaient plus de 85 ans

Au tour de la presse de poser des questions. Le Premier ministre et la ministre de la Santé sont interrogés sur l'afflux d'étrangers au Grand-Duché. «On n'a pas lancé de campagne au niveau du ministère du tourisme. Les frontaliers et non-frontaliers ont aussi à respecter les règles, cela vaut pour tout le monde. Le gouvernement ne fait aucun appel pour dire aux gens de venir chez nous parce que tout est ouvert. Ce serait un bénéfice à très court terme».

Une autre question sur les décès, avec notamment les dix morts annoncés lundi et la hausse significative des décès ces dernières semaines. Paulette Lenert: «C'est préoccupant, il y a eu beaucoup de décès. 75% des décès concernaient les plus de 80 ans. Nous n'avons pas de véritables statistiques de comorbidité, il y a un certain retard. Mais dans les entretiens, on voit qu'il y a beaucoup de comorbidité. Mais c'est surtout une population âgée qui est concernée. On verra après la crise comment on fait les statistiques dans les autres pays, ils sont peut-être morts d'autres maladies. Mais c'est une évolution préoccupante».

Le vaccin obligatoire?

Les tests rapides arrivent en fin de semaine, les détails seront connus dans le courant de la journée. «Il y aura une ligne directrice, suivant les recommandations européennes».

Précision sur le processus législatif: le projet de loi sur les nouvelles restrictions suivra la procédure normale, mais le gouvernement demande au Parlement d'attendre lundi pour le faire voter. La commission de la Santé va déjà réaliser un rapport, mais il est très possible qu'il faille amender le texte, par exemple pour prolonger le couvre-feu. Les mesures à prendre pourront évoluer en fonction de la situation, mais il est important que la Chambre et le Conseil d'État puissent anticiper. En fin de semaine, l'avis du Conseil d'État et le rapport de la commission de la Santé seront prêts et il n'y aura plus qu'à voter, lundi, en cas de besoin.

Des questions se posent sur le vaccin. Le comité d'éthique sera saisi. Le Conseil de gouvernement n'a pas encore décidé si le vaccin sera obligatoire. «Je ne vais pas plaider en faveur d'une obligation, mais il risque d'y avoir des limitations pour entrer dans d'autres pays. C'est une question de responsabilité personnelle», martèle le Premier ministre.

