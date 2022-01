CovidCheck au travail: où et quand se faire tester?

L'introduction du CovidCheck obligatoire au travail et la réduction de la validité des tests (24h pour un antigénique certifié, 48h pour un PCR) vont encore accentuer l'activité de dépistage. Les non-vaccinés (ou schéma incomplet) et non-guéris doivent être testés pour gagner le poste de travail.

L’armée pour les primo-vaccinés

Pour soulager les labos, cinq centres gérés par l'armée ouvrent ce vendredi à Luxembourg (Luxexpo, au P+R Sud Howald), Esch (Raemerich), Diekirch (Fridhaff) et Junglinster. Ils permettront de tester gratuitement 7 jours sur 7 les personnes ayant reçu une première dose de vaccin. Du lundi au jeudi (6 h-20h), vendredi (6h-13h et 16h-20h), samedi (6h-10h et 16h-20h), dimanche (6h-10h et 13h-20h).

BioneXt le dimanche, Laboratoires réunis aussi à Bascharage

Les laboratoires vont aussi augmenter leur offre: BioneXt Lab permet de son côté, selon les centres, d'être testé avec ou sans rendez-vous dès 6h30 le matin. Le laboratoire ouvrira aussi le dimanche (11h-19h) son centre de test sans rendez-vous de Leudelange uniquement pour les tests Covid. «L’objectif est de répartir davantage les possibilités de tests», explique le laboratoire, qui espère aussi limiter l’afflux le lundi. Par ailleurs, au moins trois centres jusque-là limités au matin vont ouvrir aussi l’après-midi.

Les Laboratoires réunis ont embauché près de 50 personnes pour porter leur capacité de tests à plus de 3 000 par jour. La semaine prochaine, un nouveau drive-in à Bascharage s'ajoutera à ceux de Junglinster et Luxembourg (Bouillon) et aux centres de Wiltz et Marnach. «Il est important de donner la possibilité sur tout le territoire de se faire tester», précisent les Laboratoires réunis, qui testent sur rendez-vous. Il n’y avait jeudi quasiment plus de place disponible avant le mardi 18 janvier, dans les quatre centres ouverts à ce jour (Bouillon, Junglinster, Wiltz et Marnach).

Chez Ketterthill les tests ont lieu sur rendez-vous. Les premiers rendez-vous dans les sept centres dédiés (Bel air, Belval, Capellen, Dudelange, Redange, Sandweiler, Wiltz) n'étaient pas disponibles avant mardi prochain. Le Laboratoire national de santé à Dudelange teste sur rendez-vous. Horaires d'ouverture: lundi: 8h-16h45, mardi: 8h-16h45, mercredi: 8h-16h45, jeudi: 8h-16h45, vendredi: 8 h-16h45.

Centre de test de la Ville, pharmacies, aéroport

Le centre de certification test antigénique de la Ville est actif place du Théâtre du lundi au samedi (10h-18h) dimanche/jours fériés: 10h- 14h). Reste aussi l'option des tests antigéniques dans une soixantaine de pharmacies à travers le pays. Le centre de test de LuxAirport propose trois types de tests différents (antigénique, PCR, PCR express). Aux voyageurs mais aussi à tous les autres. Du lundi au dimanche (7h-15h30). À ce jour, les tests PCR (36h) sont fermés le samedi et les tests PCR (12h) fermés le dimanche mais des changements sont attendus à partir de vendredi.

Tests à l’étranger

La mesure risque d'avoir aussi un impact sur l'activité des pharmacies ou centres de tests des pays voisins en raison de la présence de travailleurs frontaliers.

Le prix des tests

Gratuits pour les primo-vaccinés dans les centres de l’armée, le prix du test antigénique certifié (valide 24h) varie ailleurs entre 15 euros et 35 euros. Pour un test PCR (valide 48h), il faudra compter en général 59,95 euros. Les versions express peuvent être plus chères. Cela devrait représenter un coût mensuel entre 300 et 700 euros.

Se tester avant Lundi

Plusieurs possibilités: un test PCR samedi, ou un test antigénique certifié dimanche voire lundi matin.

Recevoir une première dose de vaccin

Avec ou sans rendez-vous en centre de vaccination (Ettelbruck, Esch-Belval, Luxexpo The Box) ou encore chez son médecin. Des pop-ups sont aussi disponibles.

(nm/L'essentiel)