Un rassemblement de 700 évangélistes fait polémique

Malgré les risques sanitaires, 700 pasteurs évangéliques venus de toute la France devaient se réunir ce samedi, dans la commune de Nevoy, à une soixantaine de kilomètres d’Orléans. Comme le souligne LCI, les habitants de la région se sont dits inquiets, craignant un nouveau foyer de contamination. Les organisateurs, eux, étaient confiants. «Nous n’aurons pas le temps de créer un cluster», assuraient-ils.

Le rassemblement a été autorisé par la préfecture de Montargis, car il est temporaire, non festif et organisé sur un terrain privé. Sur France Bleu et France 3, le maire de Nevoy, Jean-François Darmois, a fait part de son indignation. «Je suis choqué qu’un tel rassemblement ait lieu avec la crise sanitaire! Ce n’est pas normal qu’on nous impose ce rassemblement par des gens du voyage qui, par définition, repartent partout».

Respecter les règles sanitaires

L’association «Vie et Lumière» a assuré respecter les mesures sanitaires et autres gestes barrières. Une chaise sur deux a par exemple été condamnée sous le chapiteau. L’organisateur de l’événement, Joseph Charpentier, a également fait part du besoin de se réunir. «Nous devons élire notre conseil d’administration», a-t-il déclaré, en soulignant qu’un tel événement en vidéoconférence aurait été difficile à mettre en place compte tenu du nombre de participants.

Selon les autorités locales, l’association a un terrain de 130 hectares sur la commune. «Ils se rassemblent chez eux, on ne peut rien dire». L’événement n’est pas sans rappeler un autre rassemblement religieux. En février dernier, la Porte ouverte chrétienne avait organisé un événement à Mulhouse réunissant près de 2 000 personnes et devenant un immense foyer de contamination. Lors d’un décompte en mai, 31 participants étaient décédés des suite du virus, sur 1 000 personnes contaminées.

