Des milliers d'invités, mariage fou à Brooklyn

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.



Read the full details at https://t.co/ARWQVToliW pic.twitter.com/MfDvf8d1Ob — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 22, 2020

Souvenez-vous, mi-octobre, les autorités de New York avaient interdit, à la hâte, un mariage dans la communauté juive orthodoxe, susceptible d'accueillir 10 000 invités. L'événement aurait évidemment violé les mesures sanitaires visant à endiguer la propagation du coronavirus. Finalement, c'était reculer pour mieux sauter. Une vidéo, qui a fuité ces derniers jours, montre qu'un tel mariage a bien eu lieu, le 8 novembre, dans le quartier de Williamsburg.

Le New York Post a confirmé une information d'abord relayée par le journal yiddish Der Blatt, qui expliquait que l'événement avait été organisé «en secret et discrètement, afin de ne pas attirer l'attention des étrangers». Aucune trace écrite, pas d'invitations, pas d'affiches... «Toutes les informations concernant les célébrations à venir ont été transmises par le bouche à oreille», écrit le New York Post.

Sur la vidéo, on voit clairement l'affluence et, surtout, l'absence totale de distanciation physique et de masques de protection. On ignore le nombre total de convives mais plusieurs sources expliquent que la synagogue hassidique de Brooklyn, où était célébrée la fête, peut accueillir 7 000 personnes. Et elle semble fort bien remplie. Aucune réaction officielle n'a pour l'heure été transmise.

(nc/L'essentiel)