Tuée par le Covid-​​19 après une baby shower surprise

Enseignante à Anapolis (centre), Camila Graciano était enceinte de huit mois quand ses collègues lui ont organisé une baby shower surprise. Menant une grossesse à risque, la Brésilienne de 31 ans s’était toujours montrée extrêmement prudente pour ne pas mettre sa vie et celle de son enfant en danger. C’est donc un peu malgré elle que Camila s’est retrouvée dans cette fête, à laquelle a participé une personne infectée par le Covid-19 mais asymptomatique.

Quelques jours après la baby shower, la trentenaire a commencé à ressentir les premiers symptômes, rapporte TGCOM 24. Emmenée dans un centre médical, elle a immédiatement été hospitalisée et les médecins ont décidé de lui faire une césarienne d’urgence.

«Tout s'est passé si vite»

La petite fille de Camila est née en bonne santé le 22 août, et tout semblait aller également mieux pour la Brésilienne. «Les médecins nous ont même envoyé un message disant: «Ayez la foi, ses poumons, son rythme cardiaque et sa pression sanguine s’améliorent», confie Daniel, le frère de Camila. Malheureusement, l’état de santé de l’enseignante s’est soudainement dégradé et son décès est survenu quelques heures plus tard.

«La dernière fois que je lui ai parlé, elle m’a dit qu’elle était essoufflée (…) et elle nous a demandé de prendre soin de nous parce que cette maladie n’est pas une blague», témoigne une collègue. «Tout s’est passé si vite. Elle s’est battue avec acharnement pour Helena. Elle allait avoir sa première fille, la réalisation d’un rêve. C’est très triste», conclut-elle.

(L'essentiel/joc)