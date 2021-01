La stratégie vaccinale ne sera pas modifiée

Premier vaccin distribué à la population, celui de Pfeizer et BioNTech est déjà administré de manière différente selon les pays. Pour le Luxembourg, la stratégie définie préalablement et en place depuis le 28 décembre reste de mise. «Il n’y a pas de raison de changer la stratégie de vaccination, nous suivons les recommandations et le mode d’emploi», a indiqué Paulette Lenert, ministre de la Santé. Les autorités conservent donc toujours une deuxième dose pour les personnes déjà vaccinées, afin de l’injecter trois semaines plus tard. C’est ce que préconisent les concepteurs du vaccin.

Certains pays, au premier rang desquels le Royaume-Uni, avaient annoncé la même stratégie avant de tourner casaque, suite à la propagation de la nouvelle souche plus contagieuse du virus. Les deuxièmes doses seront finalement distribuées à d’autres personnes, afin d’élargir le nombre de patients vaccinés, quitte à retarder l’injection de la deuxième dose et donc limiter l’efficacité du produit.

Cette nouvelle stratégie du Royaume-Uni, mais aussi de certaines provinces canadiennes, a été critiquée et déconseillée par Pfizer et BioNTech. Ils estiment l’efficacité de la protection à environ 65% avec une seule dose, contre 92% avec les deux. «Le risque est que tout le travail n'ait pratiquement servi à rien si on limite l’efficacité du vaccin», a affirmé Xavier Bettel, Premier ministre.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)