Pas de vacances en Sardaigne sans test négatif

Les ports et aéroports sardes resteront fermés encore quelques semaines, puis il sera à nouveau possible d’aller passer ses vacances sur cette île. Sous certaines conditions. La Région planche actuellement sur un plan permettant de concilier vie touristique et mesures de sécurité. Son projet sera ensuite soumis au gouvernement de la Sardaigne pour validation. Il faut dire que l’île a été jusqu’à présent peu touchée par la pandémie, et la région n’a pas l’intention de baisser la garde.

La réouverture des accès à la Sardaigne devrait se faire progressivement dès le mois de juin. Le plan imaginé par les autorités prévoit que les touristes présentent un «passeport sanitaire», écrit «Il Fatto Quotidiano». «Nous demandons à ceux qui veulent prendre un bateau ou un avion de présenter, avec leur carte d'embarquement et leur pièce d'identité, un certificat de prélèvement négatif délivré par tout laboratoire autorisé au plus tard sept jours avant la date de départ», explique le gouverneur Christian Solinas.

Une application à télécharger

Les contrôles ne devraient cependant pas s’arrêter là. En plus de la présentation d’un «passeport sanitaire» à leur arrivée, les touristes devront se soumettre à un test supplémentaire. Ensuite, ils devront télécharger une application qui suivra leurs déplacements et leurs contacts. Ce, «afin d'étouffer toute épidémie dans l'œuf et d'éviter une nouvelle propagation», indique le gouverneur. Ce système sera testé au mois de mai, après une première ouverte partielle des aéroports, sur des personnes arrivées sur l’île dans des avions privés.

En attendant, les Sardes connaîtront un début de retour à la vie normale plus rapide que sur le continent. Cette semaine, Solinas doit en effet adopter une ordonnance visant à assouplir les mesures relatives aux parcs, jardins, espaces verts. Les citoyens pourront reprendre une activité physique, se promener ou s’amuser avec leurs enfants. Un allègement qui ne se fera pas sans «un contrôle constant de l'évolution de la courbe de contagion», précise le gouverneur. Selon lui, seule le 0,07% de la population sarde a été touchée par le coronavirus.

(L'essentiel/joc)