Le coup de gueule d'un journaliste de la RTBF fait le buzz en Belgique. Vendredi, à l'occasion d'une visite et d'un point presse dans une pâtisserie à Woluwe-Saint-Pierre, à l'est de Bruxelles, Eric Boever s'est emporté contre l'organisation de l'événement. S'adressant au secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet, le journaliste a lancé «Vous êtes des dirigeants et vous ne respectez pas les règles que vous donnez».

Tout le monde portait un masque, mais visiblement le nombre de convives n'était pas approprié dans un lieu fermé. «Ce n'est pas prudent, excusez-moi (...) Les gens ne peuvent pas venir à Noël à plus de quatre, et ici on est quinze dans la même pièce, alors quel message vous donnez?», s'est étonné Eric Boever qui fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux. Une colère qui a conduit les organisateurs a poursuivre la présentation en extérieur, selon les informations rapportées par plusieurs médias belges.

Pour l'anecdote, la visite et la conférence de presse visaient à annoncer l'inscription du spéculoos à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel.

(nc/L'essentiel)