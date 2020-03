Voilà plus d'une semaine, déjà, que les résidents du Luxembourg ont été appelés à rester chez eux pour limiter la propagation du coronavirus. Plus d'une semaine que, hormis les obligations professionnelles de certains, seules les sorties essentielles sont autorisées. Pourtant, le Premier ministre Xavier Bettel s'est vu dans l'obligation de remettre les choses au clair, ce mercredi, lors de son intervention devant la presse.

«Apparemment certains ne veulent pas comprendre», a-t-il lancé, avant de donner quelques chiffres. Depuis le début du confinement, «200 contrôles sont effectués par jour en moyenne» et «40 procès verbaux» sont adressés. Sans livrer de détails sur le nombre de particulier verbalisés, Xavier Bettel a indiqué qu'«une dizaine d'entreprises» ont déjà été sanctionnées. Dont «une pâtisserie qui avait laissé ouvert son salon de consommation et des cafés qui servaient en terrasse».

Vers un durcissement des règles et sanctions?

«Il faut être discipliné et respectueux», a insisté le Premier ministre, en rappelant que «chacun fait partie du problème puisque chacun peut être porteur du virus». Pour l'heure, les sanctions restent les mêmes, à savoir 4 000 euros pour une entreprise qui ouvre alors qu'elle ne devrait pas, et 8 000 euros en cas de récidive. Pour les gens, c'est 145 euros pour une sortie non autorisée, et le double, soit 290 euros, si l'amende n'est pas payée dans les 30 jours.

Si des écarts nombreux continuent à être constatés, de nouvelles mesures et un durcissement des sanctions ne sont pas exclus, a prévenu Xavier Bettel. «Pour le moment, le confinement est en place pour les trois mois de l'état de crise. Mais on peut le changer, l'écourter, le lever. Nous allons adapter nos décisions quand j'aurai des garanties qu'il n'y a plus de danger. Je ne veux pas d'effet boomerang et avoir une situation plus grave parce qu'on aurait levé le confinement trop tôt».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)