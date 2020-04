Désinfectant: Trump se voulait «sarcastique»

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que ses propos sur de possibles injections de désinfectant pour lutter contre le coronavirus étaient «sarcastiques». «Je posais une question de façon sarcastique aux journalistes», a-t-il affirmé, interrogé dans le Bureau ovale sur ses propos qui ont suscité un véritable tollé.

Un peu plus tôt, sa porte-parole Kayleigh McEnany avait avancé une autre explication, affirmant que les propos du président avaient été «sortis de leur contexte». «Le président Trump a déclaré maintes fois que les Américains devraient consulter leurs médecins au sujet des traitements pour le coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pendant le briefing d'hier», a-t-elle déclaré. «Vous pouvez compter sur les médias pour sortir de façon irresponsable les propos du président Trump du contexte et publier des titres négatifs».

Une injection de désinfectant

Le président des Etats-Unis a évoqué jeudi soir l'hypothèse d'une «injection» de désinfectant pour combattre le Covid-19, lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise sanitaire qui a fait environ 50 000 morts dans son pays, avec environ 870 000 cas recensés.

«Je vois que le désinfectant l'assomme (le coronavirus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ou presque comme un nettoyage?», a déclaré Donald Trump jeudi. «Il faudra faire appel à des médecins pour ça, mais ça me semble intéressant», a-t-il poursuivi. Un peu plus tard, il a précisé qu'il parlait «du nettoyage et de la stérilisation de certaines surfaces». Mais la confusion était semée.

Outre le désinfectant, Donald Trump a également évoqué «les ultraviolets» ou «une lumière très puissante» qu'on pourrait projeter «à l'intérieur du corps» pour combattre le coronavirus, provoquant visiblement une gêne chez la Dr Deborah Birx, la coordinatrice de la cellule de crise mise en place par la Maison Blanche pour lutter contre la pandémie.

Mise au point du fabricant de désinfectant

Le fabricant du désinfectant Lysol, utilisé par des dizaines de millions d'Américains, s'est senti obligé de faire une mise au point écrite «en raison des spéculations intenses et de l'activité sur les réseaux sociaux». «Nos produits désinfectants ne doivent, en aucune circonstance, être administrés dans le corps humain (que ce soit pas injection, ingestion ou par quelque autre voie)».

?? Opération de nettoyage suite aux déclarations de Trump sur les traitements au désinfectant. Lysol, fabriquant de produits publie un communiqué expliquant la dangerosité de la chose. De son côté, le ministère de la santé rappelle qu'il faut toujours consulter un médecin pic.twitter.com/DU15eXQv7z– B3infos (@B3infos) April 24, 2020

La chef démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est indignée que le président des Etats-Unis «demande aux gens de s'injecter du Lysol dans les poumons». «Cela démontre combien les républicains rejettent la science», a-t-elle ajouté.

«Une très belle rumeur»

Les images de la gêne manifeste du Dr Deborah Birx, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, assise près du président pendant ses déclarations, ont fait le tour des réseaux sociaux.

Pour Brett McGurk, ancien émissaire pour la lutte contre le groupe EI, qui a travaillé pour Barack Obama puis Donald Trump avant de démissionner, ces images étranges résument la difficulté - voire l'impossibilité - d'occuper un rôle de premier plan auprès de Donald Trump. «Si vous êtes conseiller à haut niveau, votre intégrité est mise à rude épreuve», a-t-il souligné.

L'ancien homme d'affaires de New York n'en est pas à sa première polémique liés à ses propos sur de possibles traitements face à cette pandémie qui a fait plus de 50 000 morts aux Etats-Unis.

Après avoir longtemps vanté avec un enthousiasme débordant les possibles effets de la chloroquine, un antipaludéen qu'il a qualifié de possible «don du ciel», il s'est fait plus discret ces derniers temps. «Nous avons eu des très bons résultats et nous avons des résultats qui n'étaient peut-être pas très bons. Je ne sais pas», a-t-il déclaré jeudi, avant de rapidement changer de sujet.

Consternation dans le monde médical

Jour après jour, c'est la légèreté avec laquelle il évoque différentes pistes au mépris de toute rigueur scientifique, et au risque de susciter de faux espoirs, qui provoque la consternation dans la communauté médicale. «Il y a une rumeur, une très belle rumeur, selon laquelle vous allez au soleil ou vous avez chaud et cela a un impact sur d'autres virus. Mais cette fois, cela vient d'un des plus grands laboratoires du monde», a-t-il ainsi avancé jeudi en évoquant l'étude présentée quelques minutes avant.

Lorsque qu'un journaliste du Washington Post lui a fait remarquer que sa parole avait un poids particulier, que les Américains qui regardent le briefing quotidien étaient en quête d'informations et de conseils, pas de rumeurs, Donald Trump a explosé. «Je suis le président et vous êtes Fake News!»

(L'essentiel/nxp/afp)