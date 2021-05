Le couvre-​​feu à minuit, les terrasses à 22h

16h43

«Nous ne pouvons stigmatiser des gens qui sont contre le fait d'être vacciné. Nous sommes dans une démocratie», a répondu Xavier Bettel à une question sur la nouvelle présidente de Cargolux Christiane Wickler.

16h38

Des contrôles pourront être effectués, mais il n'y aura pas de liste dans les restaurants.

16h36

Un certificat qui prouve que l'on est vacciné est actuellement à l'étude. «Il faut attendre encore un peu», dit Paulette Lenert. Il n'y aura pas de levée des restrictions pour les personnes vaccinées pour l'instant.

16h34

C'est parti pour les questions des journalistes.

Pourquoi ne pas enlever le couvre-feu? «Pour éviter les contacts nocturnes. Cela évite que la vie nocturne se poursuive jusqu'au petit matin. Je sais que c'est contraignant, mais c'est nécessaire», répond Paulette Lenert.

16h33

Pour entrer dans les restaurants, il y aura trois possibilités: un test PCR de moins de 72h, un test rapide certifié en pharmacie de moins de 24h (disponibles le 12 mai) et un autotest sur place.

16h30

Les visites dans les centres de consultation Covid diminuent. Ils fermeront à partir du 17 mai. Ce sera au médecin traitant de prendre le relais.

16h28

Il est prévu de faire davantage de projet pilotes dans la culture avec davantage de spectateurs, sur le modèle de ce qui s'est déroulé à la Rockhal. Les autotests seront très importants

16h27

À partir du 17 mai, des autotests seront livrés aux entreprises.

16h25

L’objectif est toujours de réaliser deux tests par semaine et par personne à l'école.

16h22

La ministre évoque un témoignage «dramatique» d'une personne qui s'est suicidée pour expliquer le sentiment d'une partie de la population.

16h21

Paulette Lenert confirme qu'il y a de plus en plus de jeunes en soins intensifs. «Le public touché par ce virus a changé. Les symptômes sont plus forts, le virus est plus agressif les gens sont beaucoup plus malades lorsqu'ils sont hospitalisés. Tout le monde peut être touché».

16h18

La ministre de la Santé Paulette Lenert prend la parole. Elle salue le développement de la vaccination. «Moins de personnes vulnérables qui se contaminent», c'est positif. «Mais il reste des risques. 139 personnes ont été contaminées, même avec la deuxième dose, donc le risque zéro n'existe pas».

16h17

«Le masque reste une réalité», averti Xavier Bettel qui prévoit également une généralisation de l’utilisation des autotests. Xavier Bettel a conclu en remerciant la population pour sa patience et son sérieux.

16h16

Ces mesures s'appliqueront du 16 mai au 12 juin.

16h15

Des allègements ont également été décidés au niveau du sport, notamment pour la natation. Concernant la culture, des fanfares pourront avoir lieu.

16h14

Le couvre-feu sera reporté à minuit. Des concerts tests pourront avoir lieu.

16h13

500 000 tests seront mis à disposition des bars et restaurants. «Personne ne pourra rentrer sans test négatif».

16h10

Il sera désormais possible d'inviter chez soi 4 personnes qui ne font pas partie du même ménage. «4 est le nouveau 2», indique Xavier Bettel. «Nous pouvons inviter à domicile un ménage entier».

Sur les terrasses, on passe également de 2 à 4 à table. Pour les rassemblements, la limitation passe de 100 à 150 personnes. Cela peut monter jusqu'à 1 000 personnes avec un protocole strict.

«Il n'y a pas eu de grand impact sanitaire» avec l’ouverture des terrasses. «Les règles ont été respectées». La fermeture des terrasses passe ainsi à 22h. À l'intérieur des clients pourront être accueillis à quatre par table sous condition de test effectué.

16h07

Le Premier ministre fait le point sur la vaccination: 283 130 doses de vaccins ont été livrées au Luxembourg. 216 279 vaccinations ont été effectuées dans le pays. 76% des vaccins ont été utilisés. De nouvelles doses vont arriver dans les semaines à venir. Ces livraisons «nous permettront de vacciner 156 000 personne supplémentaires».

La vaccination s’accélère avec notamment plus de 30 000 inscrits sur la liste pour AstraZeneca.

16h02

D'après les dernière analyses, «nous allons dans une direction positive et la vaccination porte ses fruits. Nous le voyons également avec l'âge des personnes contaminées, ainsi que celui des personnes hospitalisées». Il n'y a pas de «hausse exponentielle» à l'hôpital (11 personnes en moins en soins normaux). Un souci majeur, celui des variants, notamment le britannique. «Mais il n'a pas l'impact qu'on aurait pu craindre».

Xavier Bettel tempère en précisant qu'il n'est pas impossible que de nouvelles restrictions soient prises dans l'avenir en cas de détérioration de la situation.

16h

Le Premier ministre Xavier Bettel prend la parole.

15h50

Bonjour et bienvenue dans ce direct. Xavier Bettel et Paulette Lenert sont attendus à 16h, pour faire le point sur la situation et esquisser la suite des événements.

Quelle suite pour les mesures destinées à combattre la pandémie? Les règles actuelles sont en vigueur jusqu'à la mi-mai et le Premier ministre Xavier Bettel doit présenter, avec la ministre de la Santé Paulette Lenert, la suite des événements. Alors que le nombre de cas quotidiens a baissé, pour tourner autour de 200 voire moins ces derniers jours, que le taux de positivité des tests reste relativement faible et que la campagne de vaccination avance, on peut s'attendre à un allégement des restrictions. Retour des élèves en 100% présentiel, assouplissement des règles de réunions et ouvertures prolongées en début de soirée pour les terrasses étaient sur la table des ministres, lors du Conseil de gouvernement d'aujourd'hui. Ont-ils aussi parlé d'une réouverture des salles de restaurants et d'autres allègements? Pour le savoir vous pourrez suivre en direct, avec une traduction simultanée vers le français, le point presse du chef de gouvernement et de la ministre de la Santé.

(L'essentiel)