À quoi peut-​​on s'attendre de la part de l'EMA?

L'Agence européenne des médicaments (EMA) s'apprête à décider jeudi, si des mesures doivent être prises au sujet du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, face à des craintes liées à des caillots sanguins. Après avoir passé le premier quart de siècle de son existence dans une relative obscurité, le régulateur européen s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, depuis l'apparition des premiers vaccins anti-Covid.

Voici cinq questions clés sur l'EMA et son enquête sur le vaccin AstraZeneca:

Qu'est-ce que l'EMA?



L'EMA est le régulateur de tous les médicaments à usages humain et vétérinaire commercialisés dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que dans les pays de l'Espace économique européen, à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L'agence, qui a déménagé depuis Londres vers Amsterdam à la suite du Brexit, est notamment chargée de contrôler la sécurité et l'efficacité des médicaments. Son Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC), qui enquête sur les cas de caillots sanguins, regroupe à la fois des experts, des représentants de patients et des professionnels de la santé.

Quand a-t-elle autorisé le vaccin AstraZeneca?



L'EMA a donné son feu vert le 29 janvier au vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Le régulateur a approuvé le vaccin pour les adultes de tout âge, même si son efficacité chez les plus de 65 ans avait initialement été mise en doute par plusieurs pays européens.

Sur quoi l'EMA est-elle en train d'enquêter?



L'EMA cherche à savoir s'il existe ou non un lien scientifique entre le vaccin AstraZeneca et les cas signalés «d'événements thromboemboliques» (formation de caillots sanguins). L'agence a affirmé qu'il n'y avait jusqu'à présent «aucune indication selon laquelle la vaccination a provoqué ces conditions», après qu'une quinzaine de pays ont suspendu l'utilisation du vaccin par précaution.

Le rôle de l'EMA est de s'assurer «que toute réaction indésirable suspectée est étudiée», afin de pouvoir établir «s'il s'agit d'un réel effet secondaire du vaccin ou d'une coïncidence», a déclaré mardi sa directrice exécutive, Emer Cooke. L'EMA analyse toutes les données disponibles et procède à un «examen très détaillé» de chaque cas, notamment dans le but de déterminer si un groupe spécifique est concerné.

Quelles mesures pourrait-elle prendre?



L'EMA tient une réunion extraordinaire jeudi afin de décider si des mesures sont «nécessaires». Mme Cooke a expliqué qu'«un certain nombre d'options» sont possibles, dépendant du résultat de l'évaluation des experts. Interrogée sur l'éventualité d'une suspension du vaccin, elle a répondu: «Si nous croyons qu'il y a un problème qui ne peut pas être résolu, nous prendrons les mesures nécessaires pour y remédier». L'EMA pourrait aussi émettre un «avertissement supplémentaire» pour l'utilisation du vaccin, a précisé la directrice.

Fait-elle face à une pression de l'UE?



L'EMA insiste sur le fait qu'elle «se concentrera sur la science» dans sa conclusion, indépendamment des décisions nationales. Les États membres ont toutefois fait savoir qu'ils attendaient avec impatience les directives du régulateur européen, le programme de vaccination de l'UE étant déjà embourbé dans des problèmes d'approvisionnement.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi ont jugé mardi, que les premières déclarations de l'EMA sont «encourageantes» et donnent «bon espoir» de voir reprendre la vaccination avec AstraZeneca. Des documents publiés en ligne à la suite d'une cyberattaque visant l'EMA faisaient également croire que l'agence avait fait l'objet de fortes pressions de la Commission européenne pour approuver les vaccins anti-Covid le plus vite possible, avait rapporté la télévision publique néerlandaise NOS en janvier.

(L'essentiel/afp)