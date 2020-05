Français et Espagnols sortent du confinement

Des dizaines de millions de personnes en France et en Espagne retrouvent en partie, lundi, leur liberté de mouvement avec la levée de nombreuses restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Royaume-Uni, en revanche, va prolonger le confinement de ses citoyens au moins jusqu'au 1er juin, tandis que la crainte d'un rebond de la pandémie est entretenue par l'apparition de nouveaux foyers, comme à Séoul.

En France, le confinement strict et sans précédent imposé à la population depuis le 17 mars semble avoir porté ses fruits: le bilan quotidien des décès est tombé dimanche soir à 70, le chiffre le plus bas depuis cette date.

Masques obligatoires dans les transports en commun

Mais avec un bilan total de plus de 26 000 morts, l'un des plus lourds dans le monde, les principaux responsables ont appelé à la prudence, alors que des millions de Français vont sortir de chez eux et reprendre le travail pour relancer une économie nationale presque à l'arrêt depuis deux mois. «Grâce à vous, le virus a reculé. Mais il est toujours là. SAUVEZ DES VIES RESTEZ PRUDENTS», a ainsi tweeté le président Emmanuel Macron.

Masques obligatoires dans les transports en commun, cadre sanitaire contraignant dans les écoles, la levée du confinement s'accompagne de strictes mesures de contrôle. Et l'apparition de trois nouveaux foyers de contamination dans l'ouest renforce la crainte d'une nouvelle vague épidémique.

Le foot européen se remet en ordre de marche

En Espagne, afin de limiter les risques de propagation, seule une partie du pays est déconfinée, à partir de lundi. Plusieurs grandes villes, comme Madrid et Barcelone, restent soumises à de sévères restrictions. Au cours des dernières 24 heures, l'Espagne, qui est elle aussi l'un des pays les plus touchés avec plus de 26 000 morts, a comptabilisé 143 morts du Covid-19, son bilan quotidien le moins élevé depuis le 18 mars.

La Ligue espagnole de football (LaLiga) a fait état dimanche de huit cas positifs au coronavirus, mais son président Javier Tebas espère pouvoir reprendre le championnat le 12 juin. Alors que le foot européen se remet en ordre de marche après plusieurs mois d'arrêt forcé, les tests de dépistage révèlent des cas dans différents championnats, sans pour autant remettre en cause la reprise.

Plus de 280 000 morts dans le monde

Le Royaume-Uni, avec près de 32 000 morts, a le bilan le plus lourd après les États-Unis, et la situation y reste préoccupante. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche la prolongation jusqu'au 1er juin du confinement décrété le 23 mars. Boris Johnson a présenté un plan de déconfinement graduel, avec l'espoir de rouvrir progressivement magasins et écoles primaires début juin. Par ailleurs, le gouvernement britannique compte instaurer prochainement une période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion.

Depuis son apparition en Chine en décembre, la maladie a fait plus de 280 000 morts dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles, dimanche, à 21h. Et le risque d'une deuxième vague épidémique, évoqué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), obsède les gouvernements, d'autant que des signes inquiétants apparaissent.

À Wuhan, la ville chinoise où le virus avait commencé à frapper, les autorités ont annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d'un mois de répit. En Corée du Sud, où l'épidémie avait aussi été jugulée, la capitale Séoul a ordonné des fermetures d'établissements après de nouveaux cas de Covid-19. Et en Allemagne, souvent citée en exemple pour l'efficacité de sa gestion de la crise, le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants a été franchi dans trois cantons.

(L'essentiel/afp)