Quand Danny Radice, 53 ans, a été hospitalisé à Livingston (New Jersey), il a été soulagé d’y retrouver un ami très cher. Le Dr Rick Pitera, 53 ans également, travaille en effet comme médecin anesthésiste dans cet établissement, où les hommes s’étaient rencontrés en 2015. À l’époque, c’est Rick qui avait besoin d’être soigné.

Après avoir été victime d’une grave crise cardiaque, le quinquagénaire avait été admis dans le service de réadaptation cardiaque de l’établissement. C’est là qu’il avait fait la connaissance de Danny, spécialisé dans ce domaine. «Il m’a aidé à récupérer ma vie. Il m’a encouragé à me focaliser sur ce que je devais faire pour aller mieux», raconte le médecin à NJ.com.

Un renvoi d’ascenseur

«Ce n’est pas exagéré de dire que je dois ma vie à Dan», ajoute l’anesthésiste. Alors, lorsque son ami a contracté le coronavirus et qu’il a dû être hospitalisé, Rick s’est dit qu’il tenait là une belle occasion de lui renvoyer l’ascenseur. «Il m’a sauvé la vie, à mon tour de sauver la sienne», s’est dit le médecin. Danny a été testé positif au Covid-19 le 20 mars et a été emmené à l’hôpital six jours plus tard, après s’être évanoui chez lui.

Après six jours d’intubation et de terrible angoisse pour son entourage, la santé du patient a enfin commencé à s’améliorer. Le 2 avril, le quinquagénaire s’est réveillé et la présence de son ami l’a rassuré quant à sa future guérison. «Je n’oublierai jamais ce moment. Parce que c’est là que j’ai su qu’il allait s’en remettre», confie Rick. Danny a pu quitter l’hôpital le 17 avril, conscient d’avoir eu beaucoup de chance.

(L'essentiel/joc)