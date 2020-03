Vanessa Hudgens aurait mieux fait de se taire

Vanessa Hudgens aurait dû réfléchir un peu avant de poster un message maladroit au sujet du coronavirus, sur Twitter, lundi dernier. «Cela me paraît être un tas de conneries. C'est un virus, je comprends. Je le respecte. Mais en même temps, si tout le monde le chope, des gens vont mourir… C'est terrible mais c'est inévitable. Je ne sais pas… Peut-être que je ne devrais pas dire ça maintenant?». En effet, les propos de la star américaine, suivie par 7 millions d'abonnés, ont provoqué un tollé auprès des internautes. «Mais elle est complètement stupide», «Jolie mais débile», pouvait-on lire, ou encore: «Quel message horrible et sans cœur que tu partages avec les plus jeunes qui te suivent».

Face aux critiques, l'artiste de 31 ans a d'abord tenté de se justifier le lendemain sur le réseau social: «Je me rends compte que certains de mes commentaires sont sortis de leur contexte. C'est un temps fou et je suis à la maison. Je m'enferme et j'espère que c'est ce que vous faites aussi. Je ne prends pas cette situation à la légère. Restez tous à l'intérieur».

Elle a ensuite fait son mea culpa ce mercredi matin. «Je réalise que mes mots étaient insensibles et inappropriés par rapport à la situation dans notre pays et à travers le monde». Afin de calmer la colère des internautes envers Vanessa, Chrissy Teigen lui a trouvé des circonstances atténuantes. «Parfois les gens, et spécialement les gens célèbres, disent des choses stupides. Après coup, ils se paient la honte, mais ce n'est pas une raison pour leur pourrir la vie», a écrit le mannequin américain de 34 ans sur Twitter.

(L'essentiel/lja)